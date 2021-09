“Love is in the air” es una de las exitosas telenovelas turcas que ha logrado conquistar a la audiencia en España, cuyos fanáticos cada día quieren saber más sobre sus personajes y, ¿por qué no?, conocerlos. Está esperanza se alberga con la próxima llegada del protagonista Kerem Bürsin. ¿Quieres saber cuándo llegará Serkan?

La popularidad del talentoso y guapo Kerem Bürsin se ha disparado a nivel mundial con su participación en la telenovela turca “Sen Cal Kapimi”, una comedia romántica que cuenta la historia de la florista Eda y el millonario Serkan, quienes fingen ser pareja a cambio de un trato. Sin embargo, ninguno de los dos contó que se saldrían enamorando y ese amor pasa por una serie de contratiempos.

¿CUÁNDO ESTARÁ KEREM BÜRSIN EN ESPAÑA?

Kerem Bürsin, el protagonista de “Love is in the air”, estará en España entre el 21 y el 24 de octubre para participar como el embajador de la Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida, que celebrará su 25 aniversario, informó Divinity, una noticia que sorprende y emociona a sus seguidores que ya están en cuenta regresiva.

“(La llegada del actor turco) Representa una oportunidad excepcional para el objetivo de la internacionalización tanto de la pasarela como del talento de los diseñadores que van a desfilar en la próxima edición y, por supuesto, del potencial turístico de Gran Canaria”, explica Minerva Alonso, consejera de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria a Divinity.

Así que los sueños se cumplen y se podrá ver al actor turco Kerem Bürsin, en Maspalomas, por donde también pasarán diseñadores como Agatha Ruiz de la Prada o Dolores Cortés.

Ahora con tremenda notica, surge otra interrogante ¿Kerem llegará a las islas españolas solo o acompañado de Hande Erçel? La joven no solo es pareja en la teleserie romántica, sino también en la visa real.

VIAJE A ITALIA

La vista a España de Kerem Bürsin, Serkan en “Love is in the air”, forma parte de su periplo por diferentes países de Europa para potenciar su proyección internacional, siguiendo de esta manera los pasos de Can Yaman, el primer galán turco de fama internacional.

Este mes de septiembre realizó un viaje express a Milán, donde dio una entrevista en el famosísimo programa dirigido por Silvia Toffanin, Verissimo, y que se emitirá en los próximos días. ¿Dónde más tendrá pensado ir?

¿QUIÉN ES KEREM BÜRSIN?

Kerem Bürsin nació el 4 de junio de 1987, en Estambul. Hoy de 34 años, Bürsin se mudó a los Estados Unidos cuando tenía 12 años y algún tiempo después se licenció en Comunicación y Marketing, aunque siempre supo que quería ser actor, profesión a la que se dedicó por completo cuando llegó el momento.

En Estados Unidos apareció en algunas producciones, pero recién alcanzó el reconocimiento cuando volvió a Turquía y se unió al mundo de las telenovelas. ¿Cuál fue su primer programa? “Güneşi Beklerken”, en 2013, donde interpretó a Kerem Sayer. Desde entonces no ha parado hasta convertirse en el actor de moda de su tierra natal.

En cuanto a su vida personal, tiene una relación con Hande Erçel, su compañera en el protagónico de “Love is in ther air”.

¿CUÁL ES EL HORARIO Y CÓMO VER “LOVE IS IN THE AIR”?

La telenovela turca “Love Is in the Air” se emite todas las semanas, de lunes a viernes, a través de la señal de Divinity en España. El horario de los nuevos capítulos está programado para las 17:45 horas. Además, los televidentes pueden ver los episodios de manera online y en directo a través de Mitele PLUS, la plataforma de streaming que también cuenta con todo lo que se ha visto hasta ahora y adelantos de las nuevas entregas del día en la pantalla chica.