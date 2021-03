Tras revelarse que “Love Is in the Air” (“Sen Cal Kapimi” en su idioma original) terminará en mayo de 2021 en Turquía, los fans de la telenovela protagonizada por Kerem Bürsin y Hande Erçel en España se preguntan cuántos episodios de la ficción restan.

Mientras que la producción que narra la historia de amor de Serkan Bolat, un joven heredero de una gran fortuna, y Eda Yildiz, una vendedora de flores, se emite todos los sábados a través de Fox TV, en España se puede ver en Telecinco, Divinity y Mitele.

Considerando que en su país de origen cada episodio de “Love Is in the Air” tiene una duración de 2 horas y en el país ubicado al sur de Europa Occidental cada capítulo es dividido en dos de 45 minutos, los 64 episodios emitidos en Telecinco corresponden a los 20 primeros de “Sen Cal Kapimi”.

"Love Is in the Air" se estrenó el 8 de julio de 2020 en Turquía (Foto: MF Yapim)

Como señala Sensacine, si todo siguiera de esa manera, quedarían alrededor de 45 capítulos en España. Sin embargo, debido a que Telecinco ha cambiado una vez más el horario de la telenovela turca y ahora se emite todos los jueves por dos horas, al igual que la original.

Por lo tanto, si no hay más cambios, significa que aún quedan 15 episodios de “Love Is in the Air”, es decir, casi cuatro meses de la historia de amor de Serkan Bolat y Eda.

“Love Is in the Air” (“Sen Çal Kapımı” en su idioma original) es la telenovela turca que ha cautivado a decenas de miles de hogares en España. (Foto: MF Yapım)

¿”LOVE IS IN THE AIR” TENDRÁ TEMPORADA 2?

Tras dicha aseveración, la productora de la telenovela turca, Asena Bulbüllosgluo, salió a aclarar que aún no hay una decisión tomada. “Condenamos a todo aquel que dé sin piedad esta noticia injustificada. Sen Çal Kapimi sigue grabando. Nadie tiene derecho a estropear la motivación de nuestros actores y equipo incondicional”, escribió la productora en Twitter.

Aunque admiten que la audiencia manda y “toda serie tiene un proceso de finalización”, aseguran que “la cadena y la productora decidirán de forma conjunta sobre esto y lo anunciarán cuando llegue el momento”. Asimismo, pidió “respeto” por su trabajo.