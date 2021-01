“Love Is in the Air” es una de las telenovelas turcas más exitosas del último año. Titulada originalmente “Sen Çal Kapımı” (“Llamas a mi puerta” en español), la nueva producción es una comedia romántica protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de los actores más populares de Turquía.

Dirigida por Altan Dönmez y escrita por Ayşe Üner Kutlu, “Love Is in the Air” debutó el pasado 8 de julio de 2020 en Turquía a través del canal FOX, con tal éxito que esta historia de amor ya fue vendida a más de 40 países en todo el mundo, incluida España, donde Mediaset la estrenó en enero de 2021 por Telecinco.

Para el público español, la serie se emite de lunes a jueves en Telecinco a las 22h y todos los días en Divinity a las 16.30h. “Love Is in the Air” tiene todos los ingredientes para ser un éxito y cautivar al público, que se ha vuelto un fiel consumidor de estas historias.

“Love Is in the Air” fue estrenada originalmente el 8 de julio de 2020 en Turquía por el canal FOX, bajo el título original de "Sen Çal Kapımı" (Foto: MF Yapım)

“LOVE IS IN THE AIR”: CUÁNTOS CAPÍTULOS Y TEMPORADAS TIENE LA TELENOVELA TURCA

“Love Is in the Air” es una historia de amor llena de sorpresas, traiciones y muchos enredos. La telenovela turca sigue la historia de Eda Yildiz, una joven vendedora de flores que se enfrenta al joven y rico heredero Serkan Bolat. Ella pierde la beca que le iba a permitir estudiar en Italia por culpa del adinerado hombre. Para enmendar su error, Bolat le propone un trato: si acepta pasar dos meses con él como si fuese su prometida, le ayudará a pagar sus estudios.

Lo que empieza como una estrategia para beneficio de Serkan se convertirá, poco a poco, en una peculiar relación. Aunque al principio el trato entre ellos no es bueno, a medida que pasan los días cambia radicalmente. Este acuerdo terminará por cambiar el destino de Eda y Serkan para siempre. El amor, la pasión y el lujo marcarán el romance entre estos dos jóvenes.

Eda Yıldız es interpretada por Hande Erçel, Miss Turquía 2012 y cotizada actriz cuya interpretación en “Hayat: Amor sin palabras” le valió el Turkey Youth Award a la Mejor Actriz en 2017. Mientras que el papel del rico heredero Serkan Bolat es desempeñado por Kerem Bürsin, quien en 2017 ganó el premio al Mejor Actor en el Seoul International Drama Awards por su interpretación en Bu Sehir Arkandan Gelecek.

“Love Is in the Air” es una comedia romántica protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin. (Foto: MF Yapım)

Desde el lunes 11 de enero se empezó a trasmitir “Love Is in the Air” a través de Telecinco en España. La producción está recién sacada del horno y actualmente sigue emitiéndose en Turquía, por lo que los televidentes podrán engancharse a esta historia desde sus inicios.

Cabe señalar que hasta el momento se han emitido 28 episodios de la primera temporada, por lo que la historia está en su etapa inicial. Si tomamos en cuenta que casi todas las cadenas de televisión dividen cada capítulo de 2 horas en varias entregas, tenemos más de 50 episodios. Es decir, aún hay mucha historia por delante.

Sobre la segunda temporada no hay nada confirmado o algún anuncio de los productores. Lo que se sabe es que la actriz protagonista Hande Erçel afirmó que estaban trabajando duramente para continuar la historia de Eda Yildiz y Serkan Bolat.

