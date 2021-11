En los últimos años las telenovelas turcas se han convertido en las favoritas de todos. Sus historias, imponentes paisajes y actores son los ingredientes que han hecho de estas producciones un éxito internacional. “Love Is in the Air”, la serie que narra la historia de amor de Eda (Hande Erçel) y Serkan (Kerem Bürsin), y “Erkenci Kus”, la ficción que sigue a Can y Sanem, son un buen ejemplo de ello.

“Love Is in the Air”, estrenada originalmente en 2020 y “Erkenci Kus”, emitida en 2018, se convirtieron en todo un éxito de audiencia. Estas telenovelas turcas narran apasionantes historias de amor que conquistaron al público. Pero lo que pocos saben es que existe una conexión especial entre la historia de Eda (Hande Erçel) y Serkan (Kerem Bürsin) y la de Can (Can Yaman) y Sanem (Demet Özdemir).

¿Te acuerdas de aquella carta que se encuentran Eda y Serkan metida en una botella mientras pasean por el muelle? Pues la autora de esas desgarradoras palabras es la protagonista de “Erkenci Kuş”, Sanem. Se trata de un crossover que solo los verdaderos fans han podido notar.

Serkan y Eda encuentran una de las cartas de Sanem (Foto: MF Yapim)

LA CONEXIÓN ENTRE LA HISTORIA DE EDA Y SERKAN CON “ERKENCI KUŞ”

“Love Is in the Air” tienen una conexión especial con “Erkenci Kus” que pocos han notado. Este curioso cruce tiene su origen en el año 2019. En aquel entonces, empezaba la segunda temporada de ‘Erkenci Kuş’, donde Can y Sanem llevan un año separados.

Can se ha ido a recorrer el mundo en su barco mientras Sanem se fue a las afueras de Estambul a iniciar una nueva vida. Sin embargo, la escritora no fue capaz de olvidar al amor de su vida. Es por ello que para sacar todos sus sentimientos ecribió cartas que lanzaba al mar.

Estas cartas eran metidas en las botellas de las pastillas que ella debe seguir tomando. Es así como cada día, Sanem le escribía a su amado y lanzaba esas cartas al mar.

La segunda temporada de "Love Is in the Air" llegó a su fin el 12 de noviembre en España (Foto: MF Yapim)

Los seguidores de ‘Erkenci Kuş’ se preguntaban qué escribía Sanem en esas cartas, pero en la serie nunca se reveló el contenido. Años después, la misma guionista es la encargada de dar vida a Eda y Serkan y los fans no dudaron en pedir que, de alguna manera, se pudiese rescatar esta historia y averiguar qué contenían esos escritos.

Y así sucedió, Ayşe Üner Kutlu escuchó a los seguidores de ambas historias e hizo que Eda y Serkan pudiesen recuperar una de las cartas. En un capítulo de “Love Is in the Air”, cuando Eda y Serkan paseaban por el muelle, se encuentran con una carta metida en una botella.

“Durante mucho tiempo he estado lejos de ti. Por mucho que lo he intentado no te he olvidado, no he sido capaz. ¿Cómo se olvida un amor que han sentido todas las células de tu cuerpo? Con los años he aprendido una cosa, el amor no es como en los cuentos de hadas. El amor duele, el amor te hace sufrir y te vuelve loco, pero si vuelve a ti, lo olvidas todo y vuelves a intentarlo. Vuelves a esperar. El amor no es una ciencia, más bien es esperanza, por favor no pierdas la esperanza. Y si esto es un error, entonces herraremos juntos. Si nos quemamos, será juntos. Quédate conmigo. Sé mío. Sanem”, Serkan fue quien leyó estas tristes palabras, pero tanto él como Eda sintieron que esa carta estaba hecha para ellos.

Aunque en ese momento Eda estaba decepcionada con Serkan, está claro que los dos siguen estando enamorados y deben seguir luchando por su amor. De esta manera, las dos historias estuvieron conectadas.

Lo cierto es que la historia de Can y Sanem ayudó- de alguna manera- a que Eda y Serkan volviesen a unir sus caminos como ya lo hicieran los de la escritora y el fotógrafo en el pasado.

Can Yaman y Demet Özdemir son los protagonistas de ‘Erkenci Kuş’ (Foto: MF Yapim)