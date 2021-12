La actriz turca Hande Erçel, famosa por haber protagonizado la telenovela “Love Is in the Air”, no solamente ha demostrado su gran talento en el mundo de la actuación, sino que también ha sabido destacar en otros oficios. Actualmente es el rostro de una importante empresa en el mundo.

En la producción turca “Love Is in the Air” (“Sen Çal Kapımı”, en su idioma original), la joven actriz Hande Erçel participa al lado de Kerem Bürsin con quien ha sabido realizar una buena dupla que ha cautivado a la teleaudiencia.

Fue así que “Love Is in the Air”, logró convertirse en una de las producciones otomanas más vistas y aclamadas en varios países del mundo luego de haber triunfado en Turquía.

“Love Is in the Air” está protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin (Foto: MF Yapim)

Hande Erçel interpretó a Eda Yildiz, un personaje con el que la actriz conoció la fama a nivel internacional debido al buen trabajo realizado en la telenovela. Esto también le sirvió para convertirse en una de las actrices con mayor cantidad de seguidores en las redes sociales.

Pero Hande Erçel ha expandido sus objetivos y ahora también ha logrado incursionar en otro tipo de empleos que ha llamado la atención de muchos.

EL NUEVO TRABAJO DE HANDE ERCEL QUE NO GUARDA RELACIÓN CON LAS TELENOVELAS

Luego de haber triunfado con “Love Is in the Air” y ante la expectativa de sus miles de fanáticos que quieren verla en una nueva producción turca donde demuestre su gran talento, Hande Erçel ha decido darse un descanso en el mundo de la actuación.

Sin embargo, en el aspecto laboral la actriz continúa trabajando, sobre todo, incursionando en el mundo de la publicidad.

Es así que Hande Erçel firmó un contrato con la marca Atasay convirtiéndose en el rostro de una de las compañías más importantes en el ámbito de las joyerías.

Ahora la recordada Eda Yildiz luce los diseños nuevos de Atasay como parte de la cooperación.

¿QUIÉN ES HANDE ERÇEL?

Hande Erçel nació el 24 de noviembre de 1993 en Bandırma, Turquía. Actualmente, la actriz y modelo tiene 28 años.

Estudió en la Universidad de Bellas Artes Mimar Sinan, en Estambul, donde se licenció en la facultad de Bellas Artes, su otra gran pasión.

Hande comenzó su carrera en el modelaje y en 2012 consiguió convertirse en Miss Turquía. Después se dio cuenta que le gustaba la actuación y empezó a encauzar su camino en ese campo. Poco a poco fue adquiriendo popularidad gracias a su participación en diversas series, donde destacó por su talento, belleza y versatilidad.

Las primeras series donde participó como personaje secundario fueron: “Tatar Ramazan” (2013), “Çalıkuşu”, “Çılgın Dersane Üniversitede” y “Hayat Ağacı”, todas de 2014.

Tras cuatro breves participaciones, todas las series que le siguieron fueron protagonizadas por ella. Estas son: “Güneşin Kızları” (2015-2016), “Aşk Laftan Anlamaz” (2016-2017), “Siyah İnci” (2017-2018), “Halka” y “Azize” (2019), y la que vemos actualmente “Sen Çal Kapımı”.

Ella se ha convertido en la actriz turca con más seguidores en Instagram al tener 19,8 millones de seguidores. Entre sus hobbies, además de viajar, le gusta nadar.