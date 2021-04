Eda y Serkan no pueden disfrutar de su amor, pues cada vez que sienten que las cosas van bien aparece una nueva piedra en su camino. “Love Is in the Air”, con gran éxito en España, ha logrado atrapar a la audiencia con su historia; pero, sobre todo, por todos los dilemas a los que han tenido hacer frente la pareja de protagonistas, que ahora se verán obligados a distanciarse por el bien de ambos. Al menos eso creen.

Hace apenas unos capítulos, “Sen Cal Kapimi” (en su idioma original) presentó a Semiha Yıldırım, la abuela de la joven florista que apareció para impedir que la relación de su nieta con el empresario prospere. Por si fuera poco, la pareja ya tenía que lidiar anteriormente con Selin y Balca; esta última se alía a Semiha por Serkan, del quien está enamorada.

Es así que la nueva accionista de Art Life planea su venganza contra el empresario millonario y su familia; en primera instancia, hace que lo detengan en plena Nochebuena. Luego, chantajea a Eda y le da un ultimátum: o deja a Serkan y se casa con otro hombre que ella misma le presentará o continúa junto al arquitecto y ve cómo su vida se transforma en un infierno. Finalmente, la florista cede y acepta.

EDA CEDE AL CHANTAJE DE SU ABUELA: DEJA A SERKAN

Eda se ve obligada a dejar a Serkan, luego de ser amenazada por la señora Semiha. Luego que el empresario recupera su libertad, la artista deberá ceder a los chantajes de su abuela y así ponerle fin a su relación con el amor de su vida. En una corta pero dolorosa conversación, el romance llega a su fin.

“No podemos estar juntos. El amor no basta, no es suficiente para hacerme olvidar el pasado. Mi abuela me ha recordado lo que significa estar contigo. Cada vez que te miro veo las miradas acusadoras de mis padres y mis heridas vuelven a sangrar. No sé cómo pude pensar que podía formar parte de la familia que nos hizo tanto daño”, le dice Eda a Serkan entre lágrimas.

Semiha ganó la primera batalla y perdió a su ser querido, pues Eda no piensa perdonarla: “Te parecerá que has ganado pero me has perdido para siempre”. Aunque los problemas no quedan ahí. La mujer quiere que su nieta se case con otro hombre y el candidato es un príncipe. Solo de esa manera dejará en paz a los Bolat.

EDA DEJA A SERKAN… ¿POR EL PRÍCIPE SEYMEN?

Un nuevo e inquietante personaje ha aparecido en “Love Is in the Air” de la mano de la abuela de Eda: el príncipe Seymen. Aunque hay algo raro en él…

En el primer encuentro con el príncipe, él se queda totalmente embelesado de Eda, pero ella le resta importancia. Tras una cena con él, la abuela queda encantada con la futura relación, aunque la florista no piensa lo mismo. Una vez que se marchan las dos, Seymen destapa una enorme fotografía donde, gracias a un montaje, se le ve junto a ella. ¿Qué significa todo esto? Lo sabremos el último martes de abril, cuando se estrene un nuevo episodio en Telecinco.