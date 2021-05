A estas alturas, los fanáticos de la historia de amor de Eda y Serkan, protagonistas de “Love Is in the Air”, ya están acostumbrados a la montaña rusa de altibajos que significa seguir esta relación cada semana. Y es que la joven florista y el arquitecto no la han tenido nada fácil y tuvieron que sortear más de un problema. La última piedra en el camino fue el inesperado accidente aéreo de Bolat.

Justo en el día más esperado de “Sen Çal Kapımı” (título original), la boda de los protagonistas, Serkan Bolat sufre un trágico e inesperado accidente aéreo. La audiencia atestiguó con horror que el avión que trasladaba al empresario, quien se dirigía a Italia por un problema urgente con una licitación, desapareció sin dejar rastro alguno, creyéndose que Serkan había muerto.

Sin embargo, una sorpresa más está por venir. En el siguiente capítulo de la telenovela turca, los fans serán testigos de cómo las vidas de Eda y Serkan han cambiado por completo. Incluso ya no son los mismo. A continuación te contamos todo.

Eda se entera que el avión de Serkan ha desaparecido en Italia (Foto: MF Yapım)

LAS NUEVAS VIDAS DE EDA Y SERKAN TRAS ACCIDENTE

Dos meses después del accidente de avión de Serkan, Eda sigue con su vida. Pero ya nada es lo mismo. La florista todavía está afectada por lo ocurrido y se encuentra en pleno proceso de recuperación; para ello, ha decidido enfocarse al 100% en trabajo, donde ha encontrado a muchas personas que cuidan de ella.

En tanto, se descubre que Serkan Bolat no ha muerto. Está en un lugar desconocido, pero no está solo. Selin está con él. Eda aún no sabe que su historia de amor con el empresario no ha terminado, aunque pronto se enterará que tendrá que enfrentarse a un nuevo desafío.

El arquitecto, además ha perdido la memoria, la amnesia ha hecho que no tenga ningún recuerdo de la joven florista, obligando a la pareja a empezar de cero su relación. ¿Conseguirán superarlo?