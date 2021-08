La famosa serie turca que está cautivando al mundo entero ya tiene fecha para la final de su temporada en el canal Divinity. ‘’Love is in the air’', protagonizada por Kerem Bürsin y Hande Erçel, termina su primera entrega en los próximos días y desde ya se conoce cuándo se emitirá la continuación de su interesante trama. Si quieres conocer todo sobre el programa, sigue leyendo.

MÁS INFORMACIÓN: Cómo se enamoró Kerem Bürsin de Hande Erçel

La serie cuenta la historia de amor de sus protagonistas, Serkan Bolat y Eda, quienes no la tendrán nada fácil y por el contrario, deberán que luchar por su relación. El cariño mostrado en las pantallas se extendió a la vida personal de sus protagonistas, quienes también mantienen un noviazgo fuera de las cámaras.

El programa se emitió por primera vez en Turquía el 8 de julio de 2020 y cuenta con dos temporadas de 52 episodios al aire. Con la final de su primera entrega en Divinity a la vuelta de la esquina, seguramente te interesará conocer todos los detalles de lo próximo en la serie.

¿CUÁNDO ES LA FINAL?

‘’Love is in the air’' emitirá su último capítulo de la temporada uno el viernes 6 de agosto a las 17:45 horas por Divinity. El canal televisivo ha tenido en suspenso a los espectadores tras el anuncio de la recta final, así como también comunicó cuándo llegará la segunda parte.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 2?

Continuando con la programación habitual, el estreno de la segunda entrega será el lunes 9 de agosto en el mismo horario de siempre: 17:45 horas. En su país de origen, la emisión de la temporada dos se dio el 9 de junio de 2021 a través de Fox Turquía. En España, la nueva entrega solo se podrá ver en Divinity.

¿QUÉ NOVEDADES HABRÁ EN LA TEMPORADA 2 DE ‘LOVE IS IN THE AIR’?

Lo primero que se conoce es que habrá un salto en el tiempo, habrán pasado algunos años desde que Eda tuvo conocimiento de las pruebas médicas de Serkan. Así mismo, la pareja estará distanciada y, según los avances, la joven se irá a Italia, donde vivirá con su hija. ¿De quién es la niña? Todo se revelará con el paso de los capítulos.