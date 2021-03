Si bien “Love Is in the Air” (Sen Çal Kapim, en su idioma original) ha causado una gran sensación en España y la ha convertido en una de las telenovelas del momento; el éxito, no necesariamente se repite con otras audiencias. Incluso en su país de origen. Eso es lo que estaría pasando con la ficción que cuenta la historia de amor de Eda Yildiz y Serkan Bolat.

A pesar de que la telenovela turca protagonizada por Kerem Bürsin y Hande Erçel es el contenido más demandado de las webs de Mediaset, sus números en Turquía no les son favorables. El rating no es el esperado y los rumores que la historia tendrá un final anticipado toman cada vez más fuerza.

De hecho, la renovación de una segunda temporada es mínima. Hace unos meses, la productora de la telenovela turca Asena Bulbüllosgluo dijo en sus redes sociales que aún no se ha tomado una decisión, que la cancelación es solo un rumor, pero admitió que la audiencia manda. Ahora, según nuevos reportes, “Love Is in the Air” ya tendría la fecha de su final. ¿Cuándo terminará?

A pesar de que la telenovela turca protagonizada por Kerem Bürsin y Hande Erçel es el contenido más demandado de las webs de Mediaset, sus números en Turquía no les son favorables (Foto: MF Yapim)

CUÁNDO SERÁ EL FINAL DE “LOVE IS IN THE AIR”

Según ha publicado el medio turco TV100 la telenovela turca terminará a finales de mayo junto con otras ficciones del país. Las malas cifras de los últimos episodios habrían provocado que la serie no fuese renovada por una segunda temporada; sobre todo, porque al inicio comenzó por la grande, logrando picos muy altos de audiencia. Esto se suma a los rumores que venían circulando en redes sociales que aseguran que terminará con 50 episodios.

Cabe mencionar que actualmente en Turquía “Love Is in the Air” (“Sen Çal Kapim”) se encuentra en el capítulo 37; por tanto, de ser cierta la información (o los rumores), debería terminar a finales de junio.

Lo cierto es que, sea o no verdad, la serie no ha terminado de recuperarse del bajón que viene sufriendo desde hace varios meses, pese a los esfuerzos de los guionistas que, buscando captar a la audiencia, sorprendió con un giro en la historia, pero no funcionó y los números continúan siendo peor de lo esperado.

Los protagonistas de la telenovela son los principales defensores y en múltiples ocasiones han declarado que las especulaciones de un pronto final son falsas y que los mismos productores no piensan acabar aún con la historia de amor entre Eda Yildiz y Serkan Bolat.

Por otro lado, si bien la última semana consiguió reunir a 3,31 millones de espectadores, está muy lejos de los 8,82 que conseguía en septiembre del 2020, cuando pasaba por su mejor momento. Ahora bien, esto no significa que “Love Is in the Air” ha sido un rotundo fracaso, pues hay que recordar que la ficción originalmente fue creada para ser una serie de verano y su final iba a coincidir con la llegada del otoño, pero la buena recepción del público y la popularidad de los protagonistas hicieron que la historia continúe varios meses más de lo planeado.