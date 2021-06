A raíz del rotundo éxito de “Love is in the air”, las personas que siguen la historia de Eda Yildiz y Serkan Bolat quieren conocer más de los actores que participan en esta telenovela turca, en especial de los protagonistas, quienes han hecho que su amor en la ficción traspase las pantallas y se haga realidad para deleite del público.

En esta oportunidad nos centraremos en Gamze Erçel, la hermana de Hande, quien al igual que la actriz tiene millones de seguidores en su cuenta de Instagram. De seguro, si eres fan de la serie, ya sabes de quién estamos hablando, pues la histrión no duda en compartir algunas fotos al lado de ella y su sobrina pequeña.

A continuación, te damos a conocer todo lo que debes saber de la familiar más cercana de la pareja de Kerem Bürsin.

Las dos tienen millones de seguidoras en sus redes sociales. (Foto: Gamze Erçel / Instagram)

¿QUIÉN ES GAMZE ERÇEL?

Gamze Erçel es modelo e influencer. Usa sus redes sociales para dar trucos de belleza, cuidado de la piel y moda a sus seguidores.

La joven es la mayor de las hermanas. (Foto: Gamze Erçel / Instagram)

ESTUDIOS

La hermana mayor de la actriz se graduó en Moda y Diseño textil.

Le gusta posar en sus redes sociales, donde destaca su gran mirada. (Foto: Gamze Erçel / Instagram)

PROBÓ SUERTE EN LA ACTUACIÓN

La joven probó suerte en la actuación en serie “Umuda Handcuffs Vurulmaz”, pero se dio cuenta de que no era lo suyo.

Considera que para ser actriz hay que tener mucha paciencia. (Foto: Gamze Erçel / Instagram)

ACTIVA EN REDES SOCIALES

Comparte constantemente su rutina y en el afán de no aburrir a sus seguidores, crea contenido diario.

Le encanta hablar de moda y vida saludable. (Foto: Gamze Erçel / Instagram)

ESTÁ CASADA

Conoció a su actual esposo Caner en Instagram y tras hablar por mucho tiempo se conocieron y enamoraron.

Conoció a su esposo en redes sociales. (Foto: Gamze Erçel / Instagram)

TIENE UNA HIJA

Tiempo después, a finales de 2019, nació su hija Aylin Mavi, quien lleva el nombre de su abuela que falleció de cáncer.

La familia completa. (Foto: Gamze Erçel / Instagram)

¿CÓMO ERA LA RELACIÓN DE HERMANAS CUANDO ERAN MÁS PEQUEÑAS?

La actriz de “Love is in the air” contó en una entrevista con Ibrahim Selim que eran distintas y tenían algunos problemas como cualquier relación de hermanas. “Cuando crecimos, usábamos ropa diferente y había discusiones entre nosotras. Tenemos cicatrices de aquellos días. Gamze se portaba mal y recaía en mí”, dijo.