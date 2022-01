Hande Erçel hoy goza de una gran popularidad fuera de su país de origen, Turquía, gracias al éxito que ha obtenido “Love Is in the Air” (“Sen Çal Kapımı”, en su idioma original) en todos los territorios a los que ha llegado. Tal ha sido el éxito que la producción otomana será exportada a Estados Unidos y América Latina. Además, la actriz acaba de sumar a Rusia a su lista de países conquistados.

Gracias al éxito de “Love Is in the Air”, la actriz que da vida a Eda Yıldız en la ficción es una de las cotizadas dentro de la industria turca en este momento, por lo que son muchos los que quieren trabajar con ella y tenerla en alguna producción. De hecho, aunque aún no se saben sus nuevos proyectos en la pantalla, Hande Erçel y su novio Kerem Bürsin, se trasladarán a Estados Unidos para buscar hacerse un nombre en el país.

HANDE ERÇEL CONQUISTÓ RUSIA

Hande Erçel sigue disfrutando de los frutos de su éxito en “Love Is in the Air”. Casi todos los días hay noticias de éxito de ella en el extranjero. La más reciente es que la bella actriz ganó el voto de ‘Chica ELLE del año’, organizada por Elle Girl Rusia. Además, fue nombrada la ‘Chica más genial’ de 2021 en Rusia.

Hande Erçel ganó el voto de ‘Chica ELLE del año’, organizada por Elle Girl Rusia (Foto: Elle Girl Rusia)

Con esto, Erçel terminó el 2021 sumándole un nuevo logro en su lista de éxitos. Ha sido, sin duda un año en el que experimentó un gran ascenso en su carrera.

Por otro lado, según la investigación realizada por la empresa de investigación Habermetre, Hande Erçel se convirtió en la primera de los 10 nombres de Turquía de los que más se habla. La actriz fue objeto de 24 mil 399 noticias y entró en la lista con un total de 95 millones 774 mil 497 lecturas, y al mismo tiempo se convirtió en la actriz femenina más comentada.

La cuenta de Instagram de Erçel, donde también es muy influyente, aumenta rápidamente el número de seguidores. La actriz gana miles cada día. El número de fans que la siguen en su red social ya ha superado los 26 millones. Con esto, la intérprete ha superado incluso a las mayores estrellas del mundo como Madonna y Angelina Jolie.

Finalmente, cabe mencionar que Hande Erçel, ha sabido aprovechar su popularidad en las redes sociales y hace algún tiempo se convirtió en el rostro de una marca de joyería. La hermosa estrella turca había alcanzado más de 3 millones de visitas en solo 24 horas después de compartir su primer trabajo publicitario con la marca.

EL RÉCORD DE “LOVE IS IN THE AIR” EN TWITTER

“Love Is in the Air” se convirtió en el programa más tuiteado de la historia, quitándole el primer lugar a “Juego de Tronos”. Esto sucedió durante el final de la serie de televisión el 8 de setiembre de 2021.

La comedia romántica alcanzó los 8 millones 472 mil 552 tuits durante la mencionada fecha, superando a los 7,8 millones de “Game of Thrones” con su episodio “La batalla de Winterfell” del 28 de abril de 2019.

De esta manera la producción televisiva se llevó el título de ser la más popular en Twitter. Además, el final de la emisión original de “Sen Çal Kapımı” fue tendencia en más de 28 países en dicha red sociales, incluyendo a España.