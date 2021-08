“Love Is in the Air” es la telenovela turca que se convirtió en un verdadero fenómeno internacional pues en cada país que se emite ha logrado encandilar a los espectadores. La historia de amor de Eda y Serkan, interpretados por Hande Erçel y Kerem Bürsin, respectivamente, se robó el corazón del público que no deja de hablar de esta ficción.

“Sen Çal Kapımı”, nombre original de la serie, es una de las producciones turcas más vistas y vendidas de los últimos años. Ha llegado a más de 40 países, incluido España, donde Mediaset la estrenó en enero de 2021, desde entonces fue ganando seguidores semana tras semana y se consolidó como líder del prime time de Antena 3.

El éxito de “Love is in the air” ha supuesto un excelente escaparate internacional para sus protagonistas. Hande Erçel y Kerem Bürsin se han convertido en las celebridades del momento, es por ello que sus vidas son de interés público. La actriz que interpreta a Eda tiene un ejército de fieles seguidores que están pendientes de ella y muchos se preguntan qué pasará con la joven tras el final de la serie turca. ¿La veremos en otro proyecto? Aquí te lo contamos.

“LOVE IS IN THE AIR”: HANDE ERÇEL, ¿SE RETIRA DE LA ACTUACIÓN TRAS FINAL DE LA TEMPORADA 2?

La segunda temporada de “Love Is in the Air” se estrenó el pasado 9 de agosto en España a través de Divinity. Sin embargo, la segunda parte de la historia de amor de Eda y Serkan lleva emitiéndose en su cadena original en Turquía desde el pasado 9 de junio de 2021.

Mientras la primera entrega de la serie turca constó de 39 episodios, la segunda tendrá únicamente 11 capítulos, por lo que se presume que el gran final llegará en septiembre, fecha en la que se cerrará con broche de oro a la historia de amor de Eda Yilmiz y Serkan Bolat.

Solo quedan pocos episodios para saber si los protagonistas de “Love Is in the Air” tendrán un final feliz. Sobre esto, Hande Erçel dijo en el momento de confirmar que la segunda temporada sería la última que los planes eran “terminar esta historia de una bonita manera”.

Ahora, la actriz que da vida a Eda ha confesado que planea tomarse un descanso en su carrera tras el desenlace de la serie. ¿Cuánto tiempo estará lejos de las pantallas?

Tras el final de la segunda temporada de “Love Is in the Air”, Hande Erçel confirmó que tomará un descanso pues quiere continuar formándose en su carrera como actriz.

Según publica el sitio web Teammy, la bella joven que interpreta a Eda tiene la intención de parar un poco y enfocarse en adquirir nuevas habilidades para crecer como actriz.

“Quiero alejarme un poco y adquirir nuevas habilidades, tener nuevas experiencias. Quiero dedicar tiempo a la formación que planeo empezar y mejorar”, fueron las palabras de la actriz turca, según Teammy.

Para Hande Erçel es una decisión muy importante sobre su futuro, sobre todo tras haberse convertido en una de las actrices turcas más populares del momento y ganar fama mundial. Además, en una habitual de las revistas por el interés que despierta su relación amorosa en la vida real con su compañero de “Love Is in the Air”, Kerem Bürsin.

Cabe señalar que tras el final de “Love Is in the Air”, podremos ver a Hande Erçel en otro proyecto que verá la luz próximamente. Se trata del largometraje “Drunk on Love”, una cinta sobre el poeta persa Rumi, y de momento es la única experiencia que la actriz de 27 años ha llevado a cabo para la gran pantalla.