“Love Is in the Air” (“Sen Çal Kapımı” en su idioma original) es una de las telenovelas turcas que más éxito ha tenido en España, por lo tanto, tras el final de la historia de amor de Eda Yildiz y Serkan Bolat, Divinity decidió retransmitir los mejores momentos del melodrama otomano.

A partir del 25 de septiembre, los fanáticos de la ficción protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin pueden volver a disfrutar del romance del arquitecto y la florista, desde el principio y con capítulos serán más largos.

“Love Is in the Air”, que cuenta con dos temporadas, se ganó el cariño del público en cada capítulo, consolidando a la ficción como una de las más vistas, al estilo de “Mi hija” (“Kizim”) y “Mujer” (“Kadin”).

La historia de amor de Eda y Serkan cautivó al publico español (Foto: MF Yapım)

¿CUÁL ES EL HORARIO DE “LOVE IS IN THE AIR” PARA EL SÁBADO 20 DE NOVIEMBRE?

La telenovela turca “Love Is in the Air”, que se emite por segunda vez por Divinity en España, contará con una emisión especial de varias horas el sábado 27 de noviembre en el horario de las 16:45 horas de ese país.

Después del final de la segunda temporada, el canal español anunció que los fines de semana trasmitirá un especial de “Sen Çal Kapımı”, desde las 17:30 horas hasta las 21:00 horas (hora local).

Pero eso no es todo, y que el domingo 28 de noviembre también podrá verse esta producción desde las 15:45 horas hasta las 22:30 horas (hora local).

¿DE QUÉ TRATA “LOVE IS IN THE AIR”?

“Sen Çal Kapımı”, nombre original de la telenovela turca, apareció por primera vez el 8 de julio de 2020 y se convirtió en todo un fenómeno televisivo a tal punto que fue renovada para una segunda temporada a pedido de sus fans.

“Love Is in the Air” sigue la historia de Eda Yildiz, una joven vendedora de flores que debe lidiar con Serkan Bolat, un joven y rico heredero al que responsabiliza de haber perdido una beca para estudiar en Italia.

Tras conocerse, Bolat le propone un trato: si se hace pasar por su prometida durante dos meses, la ayudará a pagar su universidad.