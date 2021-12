Los próximos capítulos de la telenovela turca “Love Is in the Air”, estarán llenos de emoción y muchas sorpresas para este fin de semana. Desde su estreno en el 2020 la producción otomana ha conquistado a miles de televidentes con la historia que protagonizan Eda Yildiz y Serkan Bolat. En España, el drama turco es transmitido por la señal de Divinity.

En “Love Is in the Air” (“Sen Cal Kapimi”, en su idioma original) se puede ver la historia de amor de Eda Yildiz y Serkan Bolat quienes lucharán por su amor y atravesarán varios inconvenientes, lo que generará grandes emociones entre sus miles de seguidores.

Pero el gran éxito de esta producción también se debe a la actuación del actor Kerem Bürsin, quien interpreta a Serkan y de la actriz Hande Erçel, que da vida a la famosa Eda.

Para este fin de semana el canal Divinity tiene preparado grandes sorpresas para quienes siguen esta producción.

Eda y Serkan Bolat son los protagonistas de “Love Is in the Air”.

¿CUÁL ES EL HORARIO DE “LOVE IS IN THE AIR” PARA EL SÁBADO 4 DE DICIEMBRE?

Los seguidores de la telenovela “Love Is in the Air” esperan con ansias los fines de semana debido a que la programación del éxito otomano se extiende por varias horas y, por ende, con más capítulos.

En ese sentido, la cadena televisiva Divinity dio a conocer mediante su parrilla de programación cuántas horas se transmitirá “Love Is in the Air”.

El sábado 4 de diciembre la telenovela se podrá ver desde las 17:30 horas hasta las 22:00 horas (hora local).

De esta manera, “Love is in the Air” tendrá un poco más de cuatro horas de transmisión de forma ininterrumpida.

La historia de Eda y Serkan en "Love Is in the Air" se ha convertido en una de las favoritas.

¿DE QUÉ TRATA “LOVE IS IN THE AIR”?

“Sen Çal Kapımı”, nombre original de la telenovela turca, apareció por primera vez el 8 de julio de 2020 y se convirtió en todo un fenómeno televisivo a tal punto que fue renovada para una segunda temporada a pedido de sus fans.

“Love Is in the Air” sigue la historia de Eda Yildiz, una joven vendedora de flores que debe lidiar con Serkan Bolat, un joven y rico heredero al que responsabiliza de haber perdido una beca para estudiar en Italia.

Tras conocerse, Bolat le propone un trato: si se hace pasar por su prometida durante dos meses, la ayudará a pagar su universidad.