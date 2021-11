¿Qué horario tiene “Love Is in the Air”? La telenovela turca “Sen Çal Kapımı” se despide de la pantalla chica con un momento decisivo para Eda y Serkan, interpretados por Hande Erçel y Kerem Bürsin. La pareja se ganó el cariño del público en cada capítulo, consolidando a la ficción como una de las más vistas, al estilo de “Mi hija” (“Kizim”) y “Mujer” (“Kadin”).

La comedia romántica ya tiene todo listo para entregar uno de los episodios más emotivos de su historia. El nacimiento de Alp no resultará como estuvo planeado, lo que colocará a sus padres en una situación muy particular.

La serie otomana, de esta manera, ha replicado el éxito que consiguió en su emisión original. Debutó en Fox Turquía el 8 de julio de 2020 y, a pesar de su género siempre suele tener una sola temporada, fue renovada para más episodios, los cuales culminaron el 8 de setiembre de 2021.

De esta manera, la telenovela llegó a emitirse en España y se despedirá de esta audiencia el viernes 12 de noviembre. La producción televisiva, en total, contó con 52 capítulos, los cuales han sido celebrados por los televidentes en diferentes partes del mundo.

Eda y Serkan, durante uno de los últimos capítulos de "Love Is in the Air". (Foto: MF Yapim)

¿QUÉ HORARIO TENDRÁ “LOVE IS IN THE AIR” ESTE FIN DE SEMANA?

La telenovela turca “Love Is in the Air”, que se emite por Divinity en España, contará con una emisión especial de aproximadamente seis horas el sábado 13 de noviembre en el horario de las 16:45 horas del mencionado país.

Tras el gran final, dicho canal de televisión trasmitirá un especial de “Sen Çal Kapımı”, con sus mejores escenas, llenas de diversión e intriga, para los seguidores que quieran rememorar lo que vivieron Eda y Serkan en estas dos temporadas al aire.

Además, todos los episodios de la comedia romántica se pueden ver en la plataforma de streaming Mitele PLUS, pagando la suscripción respectiva. De esta manera, los usuarios tienen la disponibilidad de los capítulos estrenados hasta el momento, así como algunos adelantados. El final, por ejemplo, pueden verlo de manera online y en directo a través de dicho espacio.

¿DE QUÉ TRATA “LOVE IS IN THE AIR”?

“Sen Çal Kapımı”, nombre original de la telenovela turca, Se convirtió en todo un fenómeno televisivo a tal punto que fue renovada para una segunda temporada a pedido de sus fans.

“Love Is in the Air” sigue la historia de Eda Yildiz, una joven vendedora de flores que debe lidiar con Serkan Bolat, un joven y rico heredero al que responsabiliza de haber perdido una beca para estudiar en Italia. Tras conocerse, Bolat le propone un trato: si se hace pasar por su prometida durante dos meses, la ayudará a pagar su universidad.

Aunque al principio su relación no es buena, a medida que pasan los días cambia radicalmente y su acuerdo termina por cambiar el destino los dos para siempre, en medio de lujos y mentiras.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “SEN CAL KAPIMI”?

Hande Erçel (Eda Yıldız)

Kerem Bürsin (Serkan Bolat)

Neslihan Yeldan (Aydan Bolat)

Evrim Doğan (Ayfer Yıldız)

Anıl İlter (Engin Sezgin)

Elçin Afacan (Melek Yücel - Melo)

Başak Gümülcinelioğlu (Pırıl Baytekin Sezgin)

Alican Aytekin (Seyfi Çiçek)

Sarp Bozkurt (Erdem Şangay)

Sinan Albayrak (Kemal Özcan)

Maya Başol (Kiraz Bolat Yıldız)

¿QUIÉN ES HANDE ERÇEL?

Hande Erçel es una actriz y modelo turca. Ha ganado dos premios Golden Butterfly Awards y es conocida por su papel principal en “Aşk Laftan Anlamaz”, “Güneşin Kızları”, “Halka” y “Sen Çal Kapımı”.

Hande comenzó su carrera en el modelaje y en 2012 consiguió convertirse en Miss Turquía. Después se dio cuenta que le gustaba la actuación y empezó a encauzar su camino en ese campo. Poco a poco fue adquiriendo popularidad gracias a su participación en diversas series, donde destacó por su talento, belleza y versatilidad.

FOTOS DE INSTAGRAM DE HANDE ERÇEL