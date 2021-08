La audiencia ya está acostumbrada al tobogán de emociones que significa ver “Love Is in the Air”. La segunda temporada de la telenovela turca está cada vez más emocionantes y en España, a través de Divinity, podrás seguir cada detalle de la vida de Serkan Bolat y Eda, quienes luchan contra viento y marea para vivir juntos para siempre. Aunque cada vez que están por lograrlo, una cosa nueva sale a la luz para separarlos.

De hecho, la segunda temporada de “Sen Cal Kapimi” (en su idioma original) inicia cinco años después desde que Eda descubre que Serkan tiene un tumor en el cerebro. El empresario decidió mantenerlo en secreto para evitar el sufrimiento de la joven florista, pero cuando se entera toma la decisión de él. Tiempo después de vuelven a encontrarse, pero ya nada es lo mismo. Ella tiene una hija, Kiraz, que tiene la misma edad de los años que los protagonistas estuvieron distanciados.

En esa línea, la temporada 2 de “Love Is in the Air” recorrerá ese camino hacia la verdad, pues Serkan Bolat no sabe que la pequeña es su hija. ¿Acaso Eda le dirá la verdad a su amado? ¿Cómo reaccionará Serkan cuando sepa que Kiraz es su hija? ¿Habrá un final feliz? Todas estas preguntas podrán ser respondidas en los próximos capítulos. A continuación, te dejamos el horario semanal por Divinity.

La segunda temporada de “Sen Cal Kapimi” (en su idioma original) inicia cinco años después desde que Eda descubre que Serkan tiene un tumor en el cerebro (Foto: Love Is in the Air / MF Yapım)

HORARIO SEMANAL DE “LOVE IS IN THE AIR” - TEMPORADA 2 POR DIVINITY

De lunes a viernes a las 17:45 horas, puede ver un nuevo capítulo de la segunda temporada de “Love Is in the Air” en Divinity.

La telenovela turca también está disponible en Mitele, la plataforma de streaming de Mediaset, cuya suscripción Mitele PLUS básico tiene un valor de 4 euros al mes. Aquí podrás disfrutar de “Love Is in the Air”, así como las demás historias de amor de Divinity completas, así como ver por adelantado los capítulos.

Por otro lado, cabe mencionar, que mientras los nuevos capítulos de la segunda temporada están empezando a emitirse en España, en su país de origen, Turquía, la ficción ya está muy cerca de llegar a su final, pues recordemos que la nueva entrega de “Love Is in the Air” solo tiene 13 episodios.

Serkan desconoce que la pequeña Kiraz es su hija (Foto: MF Yapim)

¿QUÉ PASARÁ EN LOS CAPÍTULOS DE “LOVE IS IN THE AIR” DE ESTA SEMANA?

Hasta el momento, Serkan desconoce que Kiraz es su hija, pero ya ha convivido con ella en varias ocasiones. Por eso, Eda ha puesto en marcha su plan para que finalmente se sepa la verdad. El empresario y la florista viajaron a Estambul, pero ella llevará a la pequeña para que compruebe si vale la pena contarle a Bolat que es su padre. “Es una excusa, me llevo a Kiraz. Tal vez si pasan tiempo juntos pueda ver las cosas más claras”, le dice Eda a Melo.

Sin embargo, los planes de la joven protagonista no saldrán como lo pensaba. Ya en Estambul, Eda empezará a mostrase un poco incómoda por la situación. “No me ha sentado bien venir, pero al menos he visto que sigues siendo un adicto al trabajo”, le dice a Serkan.

“¿Qué pasa? Pareces nerviosa. Si has dejado la piscina y has venido conmigo, tú eres tan adicta al trabajo como yo”, le response a Eda.