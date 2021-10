Kerem Bürsin, protagonista de la serie “Love Is in the Air”, es uno de los actores turcos más famosos del momento. El éxito que ha obtenido esta producción otomana, donde también participa su novia Hande Erçel, ha marcado un antes y después en su vida pues lo lanzó a la fama internacional y ahora es toda una celebridad que tiene miles de fans.

Y es que Kerem Bursin ha conquistado al público con su talento y carisma, prueba de ello es que nadie se le puede resistir. País donde va es recibido con mucho cariño y causa furor entre sus seguidores. Así ocurrió en su visita a España, donde se encuentra desde el pasado jueves 21 de octubre, donde su presencia ha desatado la alegría y euforia del público.

Kerem Bürsin está en España como embajador del desfile Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida y los medios españoles no han dejado pasar la oportunidad para robarle algunas declaraciones. El actor de 34 años ha hablado acerca de su futuro laboral y los planes que tiene en mente. ¿Qué dijo el protagonista de “Love Is in the Air”? Aquí todos los detalles.

“LOVE IS IN THE AIR”: KEREM BÜRSIN, ¿ACASO SE MUDARÁ A ESPAÑA?

En entrevista con la cadena española Divinity, Kerem Bürsin reveló cuáles son sus planes a futuro tras el final de la serie turca “Love Is in the Air”. El actor no tiene miedo a asumir nuevos retos, sea frente a detrás de las cámaras, ya que quiere seguir cosechando más logros en su carrera profesional.

Y es que al parecer Kerem Bürsin está encantado con España, donde no descarta trasladarse por motivos profesionales. El actor elogió la industria de cine y televisión en ese país, donde ve grandes posibilidades para trabajar.

“Me encantaría trabajar en España me parece un país con una industria del cine y televisión impresionante con directores y actores muy talentosos. Me encantaría. Respecto a los proyectos no te puedo contar mucho pero me encantaría tener proyectos aquí”, dijo a Divinity.

Pero Bursin no solo tiene en mente ponerse frente a las cámaras, ya que ha contado que cuenta con una faceta de productor. Al interprete de 34 años le gustaría ponerla en práctica en España y demostrar que su talento no solo se limita a la actuación.

“Mi productora tiene los derechos de un libro cuya trama tiene lugar en España y Turquía y podríamos rodar aquí”, adelantó.

Kerem Bürsin viajó a España para asistir al desfile Gran Canaria Swin Week by Moda Cálida, que acaba de cumplir 25 años. El actor turco se ha mostrado muy agradecido por el cariño recibido por parte de sus fans españoles, entre los que ha desatado una auténtica locura.

A través de las redes sociales, los usuarios han podido ver la locura que se desató con la llega de Kerem Bürsin al aeropuerto español donde se tomó fotografías y firmó autógrafos a sus fans.

Tras causar furor en su llegada al aeropuerto canario, centenares de fans le siguieron hasta el hotel donde se hospedaba en Maspalomas y tuvo que ser escoltado por varias personas de seguridad.