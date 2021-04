“Love Is In The Air” y sus protagonistas Hande Erçel, de 27 años, y Kerem Bürsin, de 33, también conocidos como Eda y Serkan en la serie, se han convertido en una de las parejas más virales en pantalla, y cada fin de semana ocupan listas de trending topic a nivel mundial mientras su serie se transmite en sábados en Turquía.

Los fanáticos de Serkan y Eda, interpretados por Kerem y Erçel, esperan cualquier declaración de los dos actores sobre su relación para encontrar alguna pista que confirme su amor en la vida real. Tan pronto como se lanzó el programa, pasaron a ser la pareja favorita en la audiencia y se crearon miles de perfiles de fans en Twitter e Instagram.

Erçel y Kerem en un live de Instagram estuvieron bromeando y bromeando sobre sus sentimientos y este tipo de bromas, no han sido las únicas cosas que provocaron nuevamente sus rumores de romance, luego de que Murat Can Aydoğan rompiera con Hande después de un mes de citas.

Se han visto también comentarios amorosos en sus cuentas de Instagram donde, a principios de esta semana, Kerem Bürsin dejó un comentario de coqueteo directo en una de las fotos de Hande Erçel en su cuenta donde lucía un traje blanco. Lo que sigue dejando en expectativa de si su romance es o no real. Aquí te contamos los detalles.

KEREM BÜRSIN Y HANDE ERÇEL JUNTOS

Hande Ercel y Kerem Bürsin en escena de "Love is in the air" (Sen Cal Kapimi). [Foto: Fox]

Ayer, los famosos actores turcos Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron capturados por periodistas en İstinye cuando salían juntos del gimnasio, según el informe de Tolga Aslan de Habertürk.

La pareja, que prefiere no responder a los rumores sobre ellos como de costumbre, está siempre codo con codo en la vida diaria. Esta vez dejaron la puerta abierta a los rumores de amor.

Un periodista preguntó a la pareja: “Incluso vienen juntos al gimnasio. ¿Qué dirán sobre los rumores de amor?”. El dúo respondió: “Amigos, sabrán cuando haya amor”. Luego, Kerem Bürsin agregó: “Se les notificará si hay algún avance sobre este tema”.

El reportero dijo: “No negar la noticia del amor hace como una confirmación de que el amor sí existe”. Bürsin luego terminó la entrevista y dijo: “Creo que no hay necesidad de hablar demasiado”.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS Y TEMPORADAS TIENE “LOVE IS IN THE AIR”?

Eda y Serkan en una escena muy romántica (Foto: Love Is in the Air / MF Yapım)

“Love Is in the Air” es un relato de amor lleno de sorpresas, traiciones y muchos enredos. La telenovela turca sigue la historia de Eda Yildiz, una joven vendedora de flores que se enamora de Serkan Bolat, un rico heredero al que inicialmente culpa por haber perdido una beca para estudiar en Italia. ¿Qué hace el adinerado joven para ‘enmendar’ su error? Le propone un trato: si acepta hacerse pasar por su prometida durante dos meses, le ayudará a pagar sus estudios, sin imaginar que lo que comienza como un plan por interés, poco a poco se convierte en una peculiar relación.

Aunque al principio su trato no es para nada bueno, conforme pasan las semanas cambia radicalmente, al punto de redirigir su destino para siempre, cuando el amor y la pasión se entromete entre los dos

Eda Yıldız es interpretada por Hande Erçel, una cotizada actriz, además de Miss Turquía 2012 y ganadora del Turkey Youth Award 2017 a la mejor actriz por su trabajo en “Hayat: Amor sin palabras”, mientras Serkan Bolat es caracterizado por Kerem Bürsin, premiado como el mejor actor de los Seoul International Drama Awards 2017 por su performance en “Bu Şehir Arkandan Gelecek”.

POR QUÉ FUE CAMBIADO EL HORARIO DE “LOVE IS IN THE AIR”

Mediaset mantiene la telenovela turca en su programación entre semana, pero con un nuevo cambio: se emite en Telecinco el martes a las 23:00 (hora local). La modificación vuelve a ocurrir una semana después de haber sido transmitida el lunes, un día antes y una hora después de lo habitual.

La razón se debe únicamente a la llegada de “Supervivientes 2021” a la parrilla del canal. El reality de competencia Telecinco ha trastocado los horarios de los otros productos de la cadena, incluido “Love is in the Air”.

Además, con la última hora de “Supervivientes” emitiéndose los lunes y con el documental “Rocío, contar la verdad para estar viva” los miércoles casi no hay espacio en la parrilla para la serie turca. Por ello, el fenómeno de masas se emitirá solamente los martes a partir de las 23 horas.

Eso sí, Divinity, el canal secundario de Mediaset, mantiene su horario ya modificado hace unas semanas: sesión doble de lunes a viernes a las 17: 45 horas y 21:55 horas.

Además, el programa está disponible en Mitele, la plataforma de streaming de Mediaset, cuya suscripción Mitele PLUS básico tiene un valor de 4 euros al mes. Hasta el momento, hay más de 60 capítulos de la serie disponibles en este servicio.