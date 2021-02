“Love is in the air” es una las últimas telenovelas turcas con gran éxito en España. Desde su estreno, la ficción ha logrado enganchar a los televidentes a partir de la historia de Eda Yildiz, una joven vendedora de flores que comienza una curiosa relación con Serkan Bolat tras perder una beca de estudios por culpa de este rico heredero.

Los problemas rondan a Eda Yildiz y Serkan Bolat, pero uno grande está por llegar. Y es que Kaan ha logrado meterse entre los dos, lo que ha enfadado al hombre de negocios, pero el enojo lo ha enfocado hacia su querida, pues desconfía plenamente después de que su enemigo se haya hecho con el último de sus diseños.

Tras este episodio en la historia, muchos fans se preguntan qué pasará en el futuro de los personajes de los actores Kerem Bürsin y Hande Erçel. Aquí te lo cantamos.

LA PELEA DE SERKAN Y EDA POR UN MALENTENDIDO

El arquitecto cree que Eda es la culpable del robo de su diseño. De hecho, en una conversación que entablan este le dice: “Llevaste el diseño contigo todo el día y nadie más lo tocó. ¿Le diste esa carpeta?”. La joven vendedora de flores, dolida, no está dispuesta a aguantar tremenda desconfianza y le advierte de que si le está acusando de traición, tendrá que irse. “Vete” le responde Serkan.

Este problema se suscita luego de la celebración del cumpleaños de Serkan, donde él y Eda afianzan más su relación: durante una cita con Selin en un restaurante, el hombre se da cuenta que extraña mucho a Eda y recuerda las palabras que le había dicho previamente: “Como tú misma dijiste, en esos restaurantes alimentas la vista pero no el estómago. He pensado que debía pasar mi cumpleaños con mi prometida. Si no la gente sospechará”.

En tanto, Eda no la pasa bien al momento de decidirse por el regalo perfecto de cumpleaños. Pero ha conseguido remover el corazón del arquitecto. Esto se puede comprobar cuando le dice: “Pide un deseo, algo que no puedas tener o algo que te preocupe” y Serkan apaga la vela mirándola a los ojos.

El destino de los protagonistas lo sabremos en los próximo capítulos, que son estrenados todos los días a las 22.50 horas en Telecinco de España.