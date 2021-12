“Love Is in the Air” es un auténtico fenómeno televisivo de 2021. La telenovela turca logró conquistar a la audiencia de varios países del mundo; entre ellos España. Tal ha sido el éxito de la ficción protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin que se ha anunciado su arribo a América Latina.

Más allá de la audiencia televisiva de “Love Is in the Air”, la telenovela turca también ha logrado conquistar las redes sociales, prueba de ello es el ranking de búsquedas televisivas de Google en 2021. Y es que el gigante de Internet ha publicado sus diferentes top 10 de contenidos más buscados este año en España y la producción otomana ocupa el tercer puesto de la clasificación.

El logro desbloqueado de “Love Is in the Air” fue contribuido, en parte, gracias a que la web Tokyvideo es lo más buscado del 2021 en esta categoría. Este sitio es un recurso habitual para los fans españoles de la telenovela turca que quieren ver los capítulos fuera de su emisión en señal abierto, puesto que Mitele PLUS es la única plataforma que tienen los derechos.

Eda y Serkan Bolat en "Love Is in the Air" (Foto: MF Yapim)

“LOVE IS IN THE AIR” MÁS POPULAR QUE “EL JUEGO DEL CALAMAR”

Pero ese no ha sido lo único que ha logrado “Love Is in the Air” este año, pues la historia de amor de Eda y Serkan Bolat también ha dejado atrás a importantes series de Netflix, con igual o mayor éxito que el suyo. Dentro del top 10 de contenidos más buscados en España se encuentran dos producciones del gigante del streaming, uno de ellas la exitosa “El juego del calamar”.

“El juego del calamar”, la serie surcoreana que causó furor en el mundo a mediados de septiembre, narra la historia de un grupo de personas que deciden participar en un misterioso juego que ofrece como premio una enorme cantidad de dinero. Esta ficción ocupa el número 5 del ranking.

Otra de las series de Netflix que lograron colarse en el top 10 es “Los Bridgerton”, que ocupa el noveno lugar.

LOS OTROS DEL TOP 10 DE ESPAÑA

El número 2 del ranking lo ocupa un reality de Mediaset “Supervivientes 2021″. En tanto, “La isla de las tentaciones” ocupa el cuarto puesto, mientras que “Secret Story” obtiene el sexto lugar y “La última tentación” el séptimo.

“Mask Singer”, de Antena 3, se queda con el octavo puesto de una lista que cierra la película de Marvel “Eternals”.

El elenco completo tras el final de "Love Is in the Air" (Foto: Hande Erçel/Instagram)