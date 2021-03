“Love Is in the Air” (“Sen Çal Kapımı” en su idioma original) es la telenovela turca más exitosa y aclamada del momento. Protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, la comedia romántica se ha convertido en un fenómeno mundial a partir de la historia de amor de Eda, una vendedora de flores; y Serkan Bolat, un rico heredero.

Se estrenó originalmente en julio de 2020 en Turquía con relativo éxito y luego fue vendida a más de 40 países, incluido España, donde “Love Is in the Air” se convirtió en un éxito indiscutido a partir de su transmisión a través de Telecinco y Divinity.

Hande Erçel es una actriz y modelo turca de 27 años (Foto: Hande Erçel/ Instagram)

El éxito de “Love Is in the Air” ha desencadenado un enorme interés por la pareja de actores protagonistas. Hande Erçel y Kerem Bürsin se han convertido en dos los rostros más aclamados de la televisión en la actualidad, incluso en países a los que aún no llega la telenovela turca.

Si bien los dos actores hacen un gran trabajo, Hande Erçel ha logrado destacar por su talento y belleza. Los fanáticos de “Love Is in the Air” quieren saber todo sobre la actriz, quien protagonizó una batalla legal contra un influencer que la llamó “cara pan”. Pero, ¿qué pasó exactamente? Aquí te contamos la historia.

“LOVE IS IN THE AIR”: LA VEZ QUE LE DIJERON A HANDE ERÇEL QUE TENÍA “CARA DE PAN” Y SE DESENCADENÓ UN JUICIO

Hande Erçel ha ganado un juicio contra un conocido bloguero turco que comparó su rostro con un pan típico del país, el cual se caracteriza por su forma redonda e hinchada, llamándola “cara pan”. El hombre se atrevió a burlarse de la actriz de esta forma y ella no se quedó de brazos cruzados.

Erçel decidió emprender acciones legales contra el influencer por daños morales. Según el medio Albawaba, la cuenta de Instagram de Alp Kılınç (el chico que ha insultado a la actriz) ha sido cerrada y el acusado deberá pagar 23.000 euros por los comentarios.

La defensa de la parte acusada ha asegurado que el bloguero turco no tenía la intención de burlarse de la actriz argumentando que “dado que el pan Bazlama es un pan popular, es decir, una bendición, el uso de esa expresión nunca tuvo el propósito de insultar a la señora Hande”.

Además, alegó que la comparación se hizo “de una manera humorística”, pues “la belleza del rostro de Hande Erçel es conocida por todos”. Este caso se dio a conocer a través de los medios internacionales en febrero de este año generando reacciones en las redes sociales.

Hande Erçel interpreta a Eda Yildiz en “Love Is in the Air”. (Foto: Hande Erçel/ Instagram)

Dejando de lado este mal momento, Hande Erçel se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida profesional. El éxito de “Love Is in the Air” le ha permitido ser galardonada con un Golden Butterfly Award, un premio que se otorga en Turquía a los artistas e intérpretes más destacados.

Además, la joven actriz está despertando la atención de todos. Esto se ve reflejado en sus redes sociales, como en Instagram, donde Erçel tiene una comunidad de fanáticos formada por casi 20 millones de seguidores.

Hande comenzó su carrera en el modelaje y en 2012 se convirtió en Miss Turquía. Después se dio cuenta que le gustaba la actuación y empezó a encauzar su camino en ese campo. Poco a poco fue adquiriendo popularidad gracias a su participación en diversas series, donde destacó por su talento, belleza y versatilidad.

Erçel protagonizó la serie Aşk Laftan Anlamaz (2016-2017) como Hayat Uzun, junto a Burak Deniz. Gracias a este papel consiguió mucho éxito y popularidad. Incluso fue galardonada con el premio Turkey Youth Award a la Mejor Intérprete.

La actriz tiene pendiente su debut en el cine y lo hará como protagonistas de Mest-i Aşk, (“Intoxicado de amor”, en español), una película turca-iraní. En el elenco también estarán Shahab Hosseini, Parsa Pirouzfar, İbrahim Çelikkol, Selma Ergeç, Bensu Soral y Boran Kuzum.