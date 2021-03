“Love Is in the Air” sigue causando gran impacto en los hogares de España. Serkan Bolat y Eda Yildiz, interpretados por los actores Kerem Bürsin y Hande Erçel, respectivamente, semana a semana cautivan con su historia de amor imposible que puede ser seguida a través de Telecinco y Divinity.

El romance entre Serkan y Eda viene pasando por varias pruebas, pero todo cambiará cuando la joven florista descubra la verdad acerca de la muerte de sus padres. Capítulos anteriores, el empresario es testigo de una gran revelación que lo deja desolado, pues tiene que ver con el pasado de su amada: Serkan escucha de boca de su padre que fue él el culpable de la muerte de los padres de Eda.

Tras las revelaciones, muchos se venían preguntando qué pasará entre Serkan Bolat y Eda Yildiz, ¿acaso una vez más verán interrumpida su felicidad y los planes de una vida juntos? Pese a los esfuerzos de buscar una solución a lo que paso, Serkan no puede evitar que Eda se entere de la verdad. ¿Qué pasó luego que la joven descubre lo que pasó con sus padres? Aquí te lo contamos todo.

(Foto: MF Yapım)

LA REACCIÓN DE EDA AL ENTERARSE LA VERDAD SOBRE LA MUERTE DE SUS PADRES

Eda ya sabe que la familia de amado es culpable de la muerte de sus padres. La joven florista ha recibido un duro golpe. Pero, ¿cómo lo descubre? La verdad se sabe después que Selin (Bige Önal) descubre el secreto y decide contarle a Eda la verdad. “El accidente en el que murieron tus padres fue culpa de una empresa contratista con la que mi padre trabajaba. Aquella construcción… Eda, yo no lo sabía. No sabía nada, nada en absoluto”, confiesa el arquitecto ante la sorpresa de ella.

Ahora Eda está indignada y cree que Serkan se ha aprovechado de la situación, por lo que le pide una explicación. El empresario le confiesa que se enteró de la verdad hace poco, y que desde entonces ha intentado decírselo. “Hace muy poco que me enteré. Por aquel entonces mi padre estaba tan ocupado con su trabajo que confió la construcción de la casa a un subcontratista y éste utilizó materiales de mala calidad. Mi padre me lo dijo cuando ya estábamos juntos. Eda, por favor”, señala.

Pero la florista desconfía de quien creía la amaba. Por eso piensa que Serkan se acercó a ella conociendo la verdad de la muerte de sus padres. “¿Por eso me diste la beca? ¿Me diste una beca para aplacar tu conciencia? Nuestra relación, el contrato, ¿todo fue una maniobra para acercarte a mí? ¿Cómo puedes ser un hombre tan cruel? ¿Por qué no me lo explicaste? ¿Cómo me haces esto? Y luego me dejaste. Tú me engañaste y me torturaste, Serkan. ¿Con este dolor qué voy a hacer? Me acabas de arrancar el corazón”, dice entre lágrimas la mujer.

Serkan Bolat no tiene más que decir y solo responde: “Te quiero tanto que con tal de evitar que por ello sufrieras me he arriesgado a perderte” ante una Eda Yildiz que no quiere saber nada más de él y que dice desconocerlo por completo.

Eda ya sabe que la familia de amado es culpable de la muerte de sus padres. La joven florista ha recibido un duro golpe (Foto: MF Yapım)

Ante un inminente fin de la relación de los protagonistas de “Love Is in the Air”, un personaje entra a abogar por el empresario y el amor que ambos se sienten. Se trata de Aydan (Neslihan Yeldan), madre de Serkan que siempre ha mostrado feliz con la idea que su hijo se case con la florista.

La señora trata da excusar el comportamiento de Serkan y de hacer entender a Eda por qué es tan diferente. “Serkan ha sufrido mucho en la vida. Cuando su hermano murió, era muy pequeño y le mandamos al extranjero. Cometimos un gran error. Un niño tiene que estar con sus padres, a esa edad le necesita. Por eso no sabe abrirse a la gente, nunca ha confiado en nadie”, explica.

¿Cuál será el futuro de la pareja? ¿Perdonará Eda al empresario? Estas y otras interrogantes lo conocer en las próximas semanas, cuando “Love is in the air” estrene sus nuevos capítulo que, por cierto, ahora se han reducido a uno por semana: los martes a las 22h por Telecinco.