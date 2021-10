El reconocido actor turco, Kerem Bürsin, es famoso por protagonizar la serie romántica “Love is in the air”, donde también participa su novia Hande Erçel. Esta producción de 2020 ha cautivado al público con su peculiar historia, logrando que su popularidad traspase fronteras y se extienda hasta países como España, donde acumula una legión seguidores que no se pierden cada emisión del programa.

Debido a su trabajo en las pantallas y su atractivo físico, Bürsin es una de las estrellas otomanas del momento, siendo requerido por diversas marcas que esperan tenerlo como embajador. Justamente por esta razón el actor de 34 años emprendió un vuelo a España, donde fue recibido amorosamente por su club de fans desde el aeropuerto.

En medio de decenas de personas que lo esperaban, tanto en Madrid como en las Islas Canarias, la estrella de “Love is in the air” arribó el pasado 21 de octubre en la “madre patria”. Su presencia en territorio español ha causado tal impacto que fue tendencia en redes sociales, donde los usuarios compartieron videos de lo que fueron los primeros minutos de su llegada.

Kerem Bürsin es un actor, productor y modelo turco (Foto: Kerem Bürsin/ Instagram)

ASÍ RECIBIÓ ESPAÑA A KEREM BÜRSIN

Desde que se dio a conocer que Kerem viajaría a España, los fans del artista otomano prepararon un recibimiento especial para el gran día. Es así como un grupo asistió al aeropuerto de Madrid, donde hizo escala, y otra parte lo esperó en las Islas Canarias. Portando carteles que le pedían ser su “club de fans oficial”, las seguidoras del actor aprovecharon para tomarse fotos que más tarde compartirían en sus redes sociales, dejando en evidencia la buena disponibilidad del famoso ‘Serkan Bolat’.

Bürsin llegó en compañía de su representante y tuvo que ser escoltado por la policía para poder movilizarse entre sus fans. El actor accedió a posar con el público, que en su mayoría vestían camisetas con su rostro, hasta que fue interrumpido por unos agentes que lo llevaron a la salida.

¿POR QUÉ VIAJÓ EL ACTOR A ESPAÑA?

Kerem Bürsin llegó a Islas Canarias con el fin de asistir al evento de Swim Week by Moda Cálida, esto debido a que este año fue elegido embajador de la marca. La cita fue en la localidad de Maspalomas, dentro del recinto de ExpoMeloneras, dónde participaron 38 diseñadores entre los que destacan Agatha Ruiz de la Prada y Dolores Cortés. Su presencia es parte de una estrategia que espera promocionar la isla y la ropa de baño canaria.

¿HASTA CUÁNDO ESTARÁ KEREM BÜRSIN EN ESPAÑA?

La visita del actor turco finalizará el 25 de octubre, pero no se irá sin ser entrevistado por los diferentes canales de televisión locales. Mediaset ya logró conversar con él y difundió lo que fue el encuentro; así como este fin de semana responderá una ronda de preguntas para Divinity. Finalmente, el lunes 25 el programa de Telecino “Ya es mediodía” emitirá una entrevista especial realizada al artista.