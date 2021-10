“Love Is in the Air”, también conocida como “Sen Çal Kapımı” en su idioma original, sigue cautivando al público de España con la historia de amor de Eda (Hande Erçel) y Serkan (Kerem Bürsin) que, aunque ya se casaron, no dejan de pasar por difíciles situaciones.

La segunda temporada de “Love Is in the Air” se emite desde el pasado 9 de agosto por Divinity. La audiencia sigue fielmente cada episodio de historia, que en sus últimas emisiones nos ha mostrado a Eda y Serkan dejándose llevar por sus sentimientos y volviéndose a dar una oportunidad en el amor con una boda en la que te tiraron la casa por la ventana.

Sin embargo, la felicidad no durará mucho en el matrimonio: Serkan lo ha dado todo por salvar a Art Life y no quedar mal con Eda, aunque tal vez no haya sido la mejor opción. ¿Qué fue lo que hizo?

¿QUÉ HIZO SERKAN PARA SALVAR EL PROYECTO DE EDA?

Serkan ha decido pagar un alto precio para no quedar mal con su esposa Eda. El arquitecto, después de pensarlo mil veces, llegó a la conclusión que vender sus acciones era la única opción para salvar Art Life y el proyecto soñado de Eda en Italia.

Serkan anuncia a los trabajadores que salvó la empresa y que vendió sus acciones (Foto: @mfyapimtv)

Su decisión, sin embargo, podría traer graves consecuencias para la pareja. El empresario busca ocultar la verdad a Eda consciente de que su decisión provocará un enorme disgusto. Cuando ella recibe la llamada sobre la continuidad del proyecto en Italia y se entera que la empresa de Serkan también se salvó, queda sorprendida y le pregunta a Serkan, ¿qué acto de magia hizo?: “Todo está arreglado”, se limita a responder. Eda se da cuenta que él no quiere ahondar en detalles.

Eda recibe la llamada sobre la continuidad de su proyecto, gracias que Serkan vendió sus acciones (Foto: @mfyapimtv)

La decisión de Serkan provocará malestar en Engin y Pırıl. “Voy a matar a Serkan Bolat. ¿Cómo vende sus acciones por el proyecto de Eda sin consultarnos?”, dice la que hasta hace poco era socia de Bolat. ¿Qué pasará cuando Eda sepa la verdad? No te pierdas el próximo capítulo de “Love Is in the Air”.

¿POR QUÉ ART LIFE ESTABA EN QUIEBRA?

Piril es el primero en saber que la empresa Art Life estaba en quiebra. ¿Qué pasó? La señora Deniz, debido a que Serkan se negó a tener un viaje a solas, les cerró el paso a la empresa y la apuesta por Qatar no se llegó a concretar. “El proyecto de Qatar no ha salido y los préstamos que pedimos, ahora no podemos pagarlos”, le dice Pirial a Aydan. Tarjetas bloqueadas, medidas extremas e inminentes despidos se respiraban en el ambiente.

¿CUÁL ES EL HORARIO DE “LOVE IS IN THE AIR”?

La telenovela turca “Love Is in the Air” se emite de lunes a viernes a través de la señal de Divinity en España a las 6:30 PM (hora española).

Los seguidores de la historia de amor de Eda y Serkan también pueden ver los episodios de manera online y en directo a través de Mitele PLUS, la plataforma de streaming que también cuenta con todo lo que se ha visto hasta ahora y adelantos de las nuevas entregas del día en la pantalla chica.

¿CUÁNTAS TEMPORADAS TIENE “LOVE IS IN THE AIR”?

La comedia romántica protagonizada por Kerem Bürsin y Hande Erçel, en su emisión original, apareció por primera vez el 8 de julio de 2020. Por lo general, este género no pasa de la primera temporada, pero sus 39 episodios iniciales no dejaron satisfechos a los fanáticos turcos y se grabó la temporada 2 que apareció el 9 de junio de 2021 y terminó el 8 de setiembre, con 13 episodios y un final a la altura de las expectativas.