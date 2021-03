Hande Erçel es la actriz turca del momento gracias al éxito que ha logrado “Love Is in the Air” en España. Pero la intérprete ya era muy bien conocida en su país por haber participado en varios proyectos para el cine y la televisión; y, además, fue Miss Turquía 2012. No obstante, para conseguir los laureles que hoy posee ha tenido que dejar algunos sueños de lado.

En “Love Is in the Air”, Hande Erçel interpreta a Eda Yıldız, una joven inteligente, honesta, bella y con un gran talento. Perdió a sus padres cuando era niña, pero a pesar de la tragedia se ha convertido en una chica noble y optimista. Ella lleva años ayudando a su tía con la floristería. Esta labor ha desarrollado en ella su amor por las plantas y su deseo de convertirse en arquitecta paisajista.

Ganadora de dos premios Golden Butterfly Awards y conocida por sus papeles principales en “Aşk Laftan Anlamaz”, “Güneşin Kızları”, “Halka” y “Sen Çal Kapımı”, la actriz ha contado recientemente en una entrevista todo lo que ha arriesgado para conseguir estar ahora en la cima del éxito; entre esas cosas, reveló que tuvo que dejar sus estudios.

Hande Erçel es la actriz turca del momento gracias al éxito que ha logrado “Love Is in the Air” en España (Foto: Instagram/Hande Erçel)

HANDE ERÇEL ABANDONÓ SUS ESTUDIOS PARA SER ACTRIZ

La protagonista de “Love Is in the Air” confesó que abandonó sus estudios cuando se le presentó la primera oportunidad de desarrollar su carrera como actriz. Y es que Hande tenía muy claro cuáles eran sus objetivos.

Recientemente, en una entrevista, la actriz de 27 años contó que decidió irse a vivir al barrio de Moda de Estambul para empezar sus estudios en la Universidad de Bellas Artes Mimar Sinan; en concreto, en la facultad de Bellas Artes, su otra gran pasión. Sin embargo, la interpretación se cruzó en su camino.

“Cuando comenzó la pasión por la actuación, no pude terminar la escuela. Estudié durante dos años. Quiero terminarlo cuando tenga la oportunidad”, confesó Hande Erçel en la entrevista con Ibrahim Selim.

La actriz Hande Erçel es uno de los rostros de Turquía que ha cruzado fronteras y viene conquistando Europa (Foto: Instagram/Hande Erçel)

“Al principio, el actor Hülya Duyar me ayudó. Me presentó a gente, me condujo a la agencia… Empecé a actuar mientras hablaba de entrenamiento, audiciones, etc.”, agregó.

En otro momento de la conversación, la actriz confesó que siempre le llamó la atención el mundo artístico, por lo que su ‘plan b’ (de no haber podido lograr el éxito en la actuación) era crear un taller de pintura; algo con el que todavía sueña y piensa cumplirlo en algún momento de su vida.

De hecho, en una entrevista con Marie Claire ya había confesado que creó un sitio en su casa para poder guardar sus trabajos y espera exponerlos en algún momento: “Ya tengo un taller de pintura en mis planes. Me encantaría tener un sitio donde poder hacer y exponer mis pinturas”, reveló la estrella turca.

