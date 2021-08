La primera temporada de “Love Is in the Air” llegó a su fin. Eda y Serkan, la pareja protagonista de la telenovela turca que ha conquistado España, ha puesto punto y final a esta primera etapa de su relación dejándonos momentos inolvidables de cara a la segunda entrega que iniciará el 9 de agosto en exclusiva por señal de Divinity.

Antes del gran final, los protagonistas de “Love Is in the Air” tuvieron una vez más que enfrentarse a un problema; quizá, el más grave de todos: Serkan fue diagnosticado con un tumor cerebral, pero el empresario está decidido a no contárselo a su amada para evitar su sufrimiento; aun así, la joven florista de llega a enterarse. Las consecuencias recién las conoceremos en la segunda temporada.

Así, los fieles seguidores de la telenovela turca disfrutaron el gran final de esta primera etapa en la historia de amor de Eda y Serkan, pero ¿qué tuvieron que pasar antes de esto? A continuación, un recuento de los mejores momentos del empresario y la joven florista.

LOS MEJORES MOMENTOS DE EDA Y SERKAN

Así empezó la historia

Eda Yıldız es una joven vendedora de flores que se enfrenta a Serkan Bolat (Kerem Bürsin), un rico heredero, cuando la chica va a realizar sus estudios en el extranjero y pierde la beca por culpa de este. Eda obliga a Serkan a presentarla como su novia, sin imaginar que eso cambiaría sus vidas para siempre.

El empresario le propone un trato: si acepta pasar dos meses con él como si fuese su prometida, le ayudará a pagar sus estudios. La florista no acepta el trato por sus estudios, lo hace porque él la culpa de haberlo avergonzado en público.

El primer momento romántico de los protagonistas

La escena que los fanáticos no podrán olvidar es la de la cita en Antalya, después de cerrar un importante negocio, la pareja disfrutó de una lluvia de estrellas en el templo de Apolo y de un baño en una cascada escondida. Eda y Serkan protagonizaron un gran momento, además, ya nos mostraba la gran química que tenían.

La declaración más esperada

Y aunque la conexión entre ellos era más que evidente, tuvo que pasar dos meses para que llegue el gran día. Eda puso entre las cuerdas a Serkan para que diera el primer paso. Ella le dice que irá a Italia y él, desesperado por la idea de perderla, la persigue por las calles de Estambul para detener al taxi de la joven florista y declararle su amor. “No dejo de pensar en ti. Te has adueñado de mí. Eda, no te vayas. Me he enamorado locamente de ti”, le dijo el empresario.

Eda descubre que el padre de Serkan ocasionó la muerte de los suyos

No todo ha sido color de rosa para los protagonistas de “Love Is in the Air”. La pareja se ha enfrentado a momentos realmente duros y dramáticos. Uno de ellos es cuando Eda descubre que el padre de Serkan fue el responsable del accidente en el que murieron sus padres. Esto ocasionó su separación y pasó mucho tiempo para el perdón. Incluso, la abuela de Eda, Semiha Yıldırım, apareció para intentar separarlos para siempre.

Cuando Serkan perdió la memoria

Después de muchos altibajos, Eda y Serkan finalmente estaban dispuestos a casarse; sin embargo, no pudieron sellar su amor porque el empresario tenía que viajar de emergencia a Italia, en el vuelo, él sufre un accidente y pierde la memoria. No recuerda nada de la historia de amor con la joven florista y, por si fuera poco, regresa con su exnovia, Selin. Con el tiempo, llevar sus vidas por caminos diferentes.

Serkan se acuerda del amor que siente por Eda

Uno de los momentos más emocionantes de la primera temporada fue cuando el empresario recupera la memoria tras recibir un golpe en la cabeza el día en que Eda y Deniz iban a casarse. Con todos los recuerdos en su cabeza, Serkan se presenta en la boda, le pide perdón a Selin porque no la ama y se declara a Eda frente a todos.