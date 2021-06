Hande Erçel es la actriz turca más popular del momento gracias al éxito que ha logrado “Love Is in the Air”. La telenovela turca se ha vendido a más de 40 países, entre ellos España, donde es todo un fenómeno televisivo que ha ganado miles de seguidores.

Aunque la actriz turca que interpreta a Eda ha alcanzado el reconocimiento internacional, la joven ya era muy bien conocida en su país de origen cuando fue elegida Miss Turquía en 2012, con tan solo 19 años.

Desde entonces, Hande Erçel es conocida en su país natal y ahora abraza el éxito internacional con “Love Is in the Air”. Y aunque está viviendo un gran momento profesional, la joven actriz también está lidiando con problemas de salud mental. Sí, la intérprete turca de 27 años ha confesado que la fama también le ha traído situaciones difíciles. Aquí te contamos lo que dijo.

MÁS INFORMACIÓN: Cómo se conocieron Hande Erçel y Kerem Bürsin

“LOVE IS IN THE AIR”: LOS PROBLEMAS DE SALUD MENTAL QUE ENFRENTÓ HANDE ERÇEL TRAS ALCANZAR LA FAMA COMO EDA YILDIZ

En entrevista con la revista Vogue, Hande Erçel confesó que la fama que ha obtenido con el éxito de “Love Is in the Air” le está pasando factura y le ha ocasionado problemas de salud mental.

“Después de alcanzar cierto nivel de reconocimiento, me costó mucho digerir tantas críticas, buenas o malas, e intentar convertirlas en una ventaja para superarme”, declaró la actriz turca.

Además, Hande Erçel señaló que lidia constantemente con la tristeza. Este sentimiento le ha provocado malestares, por ejemplo, hay días en los que la actriz no quiere levantarse de la cama, por lo que tiene que luchar contra esos momentos negativos.

“En esos días, me doy un respiro y me enfrento a ese sentimiento y, después, trato de motivarme poniéndome en el centro de mi vida, recordándome que nadie va a luchar por mí más que yo”, explica.

Sin embargo, hubo un hecho que fue el desencadenante de la depresión que ha padecido, y que le hacía pensar que no saldría adelante. Hande Erçel tuvo que enfrentarse judicialmente a un influencer que se burlaba de su aspecto físico.

Fue en 2019, cuando la intérprete ganadora de dos premios Golden Butterfly Awards demandó a un influencer llamado Lütfü Alp Kılınç. El ‘instagramer’ compartía varias fotografías suyas, burlándose de sus características físicas y llamándola “cara de Bazlama”, un pan típico de la región de Anatolia que se caracteriza por ser plano y redondo.

Aunque la defensa de Lütfü Alp Kılınç argumentó que no tenía intención de ofender a la actriz, en febrero de 2021, el juez falló a favor de Hande Erçel.

Dejando atrás este episodio, Hande Erçel trata de lidiar contra los malos momentos con su trabajo. La actriz turca es muy dedica a la actuación y se refugia en el set para huir de la tristeza constante.

Por otro lado, sus mascotas también la ayudan a mejorar su ánimo, así como una de sus aficiones favoritas: la pintura. “Es donde me pierdo, alimento mi alma y me siento mejor”, explicó la actriz.