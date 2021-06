La actriz Hande Erçel conquistó a la audiencia con su papel de Eda en “Love Is in the Air” y el corazón de su coprotagonista Kerem Bürsin, sin embargo, también tiene algunos detractores. Uno de ellos es Lütfü Alp Kılınç, un influencer turco que la ha criticado duramente.

En 2019, la intérprete que ha ganado dos premios Golden Butterfly Awards demandó al ‘instagramer’ por compartir varias fotografías suyas, burlarse de sus características físicas y llamarla “cara de Bazlama”, un pan típico de la región de Anatolia que se caracteriza por ser plano y redondo.

Aunque la defensa de Lütfü Alp Kılınç argumentó que no tenía intención de ofender a la actriz, en febrero de 2021, el juez falló a favor de la actriz de 27 años. “El pan Bazlama es un pan popular, es decir, una bendición, el uso de esa expresión nunca tuvo el propósito de insultar a la señora Hande. La comparación se hizo de una manera humorística, dada que la belleza del rostro de Hande Erçel es conocida por todos”, aseguraron durante el juicio.

Hande Erçel pidió una compensación de 20.000 liras turcas, pero el juez indicó que era una cifra demasiado elevada y ordenó solo el pago de 1.000 libras turcas. El 2º Juzgado Civil de Primera Instancia de Estambul resolvió el tema señalando que “está claro que las declaraciones de Alp constituyen un insulto”.

Hande Erçel ganó la demanda contra Lütfü Alp Kılınç en febrero de 2021 (Foto: Instagram/Hande Erçel)

EL PEOR ENEMIGO DE HANDE ERÇEL ATACA DE NUEVO

Además, el juez ordenó el cierre temporal de su cuenta de Instagram, lo que por supuesto no ha sido del agrado del influencer, quien no dudó en volver a atacar a la protagonista de “Love Is in the Air”.

Lütfü Alp Kılınç creó una publicación en su perfil de Instagram dedicada a la actriz turca en la que aparecen varias fotos como el fallo de la sentencia y un collage donde se ve un antes y un después de la cara de la actriz.

También incluye dos fotos de él riéndose y en una de las fotografías de Hande Erçel escribió: “Gracias a mí te has hecho una bichectomía. Me debes tu trabajo”.

El ‘influencer’ sugiere que la pareja de Kerem Bürsin se ha sometido a una cirugía estética que consiste en la extracción de unas glándulas llamadas bolas de Bichat que se encuentran en las mejillas para tener un rostro más perfilado. ¿La actriz tomará acciones legales contra su “peor enemigo”?