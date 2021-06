Hace unos días se estrenó la segunda temporada de “Love Is In the Air” (“Sen Çal Kapım” en su idioma original) en Turquía. La telenovela, protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, ha sido vendida a cuarenta países y se ha convertido en un éxito internacional.

En España se siguen emitiendo los capítulos finales de la primera entrega y los fans ya se sienten emocionados con la llegada de los nuevos episodios, sin embargo, van a tener que soportar algunos cambios en el horario.

Actualmente, el episodio nuevo se emite los martes a las 23h en Telecinco y Divinity repite el capítulo de lunes a viernes a las 18.30h. Pero hay algo que juega en su contra: la Eurocopa.

EL CAMBIO DE HORARIO DE LOVE IS IN THE AIR EN ESPAÑA

El inicio de la Eurocopa a trastocado toda la programación de Telecinco siendo una de las mayores perjudicadas la serie ‘Love is in the air’. La ficción turca vuelve a cambiar sus días y horarios de emisión para cubrir los huecos que dejan los partidos y las galas de ‘Supervivientes 2021’.

En las últimas semanas, la telenovela se había asentado en el prime time de los martes, justo después de la primera parte de la gala del reality de aventuras, pero esta semana sus fans podrán disfrutar de episodios el lunes y el martes, aunque con unos horarios muy distintos a los habituales.

El lunes 14 se emitió el capítulo a las 00.30 h justo después del partido que enfrentó España con Suecia en Sevilla. Tras el encuentro, la cadena emitió un programa especial con los por menores de este encuentro futbolístico.

Este martes 15 de junio será turno para Francia y Alemania, por lo que los fans de ‘Love is in the air’ deberán esperar un poco menos, solo hasta las 00 h, momento en el arrancará un nuevo capítulo.

La programación en Divinity también ha sufrido una alteración. Hasta hace poco había doble emisión de Love is in the air y se emitía, también de lunes a viernes, un capítulo a las 17h y otro a las 22h. Ahora se centra en un único episodio que se puede ver a las 18.30h.

Por lo tanto, si eras de los que estaba siguiendo la telenovela en este canal secundario, cuidado porque podrías perderte el capítulo del día.