“Love Is in the Air” (“Sen Çal Kapım” en su idioma original) es una de las telenovelas turcas que se ha convertido en todo un fenómeno en España. Protagonizada por Kerem Bürsin y Hande Erçel, el melodrama cuenta una curiosa historia de amor imposible.

La telenovela turca tiene dos temporadas. La segunda parte se comenzó a difundir desde el pasado 9 de junio en Turquía, mientras que en España todavía se emiten los últimos capítulos de la primera entrega a través de la señal de Divinity.

La serie, que ha sido vendida en más de 40 países, nos cuenta la historia de Eda y Serkan, dos jóvenes que verán como sus vidas cambian luego de que el destino los coloque en el mismo lugar y lleguen a un peculiar acuerdo.

ÚLTIMOS CAPÍTULOS DE LA PRIMERA TEMPORADA DE “LOVE IS IN THE AIR”

Falta muy poco para que la primera temporada de “Love is in the air” termine en Divinity. Aunque la telenovela turca ya se encuentra en su recta final, Eda y Serkan tendrán que superar muchos problemas inesperados.

Serkan ha recuperado la memoria y ha logrado reunirse con Eda, quien lo ha recibido de la mejor manera. Acababa de dar el ‘sí quiero’ a Deniz y, aunque pensaba que todo había sido una farsa, se sorprende al descubrir que la boda tiene validez legal. Sin embargo, ahora que el protagonista ha recuperado su memoria no quiere perder el tiempo y le propone matrimonio a Eda, pero ella decide rechazarlo.

La antigua florista está muy contenta de haber recuperado a Serkan, pero prefiere ser cautelosa para saber en qué punto de su relación se encuentran. Sin embargo, no pasa mucho tiempo en aparecer un nuevo contratiempo.

Eda se entera de que la antigua pareja del arquitecto, Selin, está embarazada y decide llamarla para pedirle que le cuente a Serkan todo sobre el bebé, pero ella se niega porque sabe que no le apoyará.

HORARIO DE “LOVE IS IN THE AIR” EN DIVINITY

Desde que la serie turca se estrenó el pasado 11 de enero en España, ha sufrido varios cambios en su horario de emisión. Sin embargo, los últimos capítulos de la primera temporada de “Love Is in the air” serán transmitidos de lunes a viernes a las 17:45 horas por la señal de Divinity.

ACTORES Y PERSONAJES DE “LOVE IS IN THE AIR”

Kerem Bürsin como Serkan Bolat

Hande Erçel como Eda Yıldız

Elçin Afacan como Melek Yücel

Melisa Döngel como Ceren Başar

Anıl İlter como Engin Sezgin

Evrim Doğan como Ayfer Yıldız

Neslihan Yeldan como Aydan Bolat

Başak Gümülcinelioğlu como Pırıl Baytekin

Çağrı Çıtanak como Ferit Şimşek

Alican Aytekin como Seyfi Çiçek

Ilkyaz Arslan como Leyla Haktan

Sarp Boz Kurt como Erdem Şangay

Sarp Can Köroğlu como Deniz Saraçhan

TEMPORADA DOS DE “LOVE IS IN THE AIR”

La temporada dos de “Love Is in the Air” se empezó a emitir en Turquía desde el pasado 9 de junio, después de dos meses de descanso. “Sen Çal Kapimi 2” sacudió por completo los acontecimientos de la serie y situó a los protagonistas en un salto temporal donde muchas cosas habían cambiado. Los capítulos en ese país se emiten cada viernes por Fox Turquía.

Recientemente se conoció que la productora añadió dos capítulos y eso se traduce en 11 episodios más de la serie turca. Con esto, los espectadores disfrutarán de 52 episodios en su segunda entrega, haciendo que las emisiones lleguen hasta comienzos de septiembre en Turquía.