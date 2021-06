Luego de que Serkan perdiera la memoria y se comprometiera con Selin en anteriores episodios de “Love Is in the Air”, Eda decide olvidar al personaje interpretado por Kerem Bürsin, abandonar la empresa una vez terminado su trabajo y empezar una nueva relación amorosa.

Esta semana Mediaset España emitirá el resto del episodio 95, que se quedó en el anuncio del matrimonio entre Eda y Deniz. Además de los capítulos 96 y 97 completos, y una parte del episodio 98.

Por lo tanto, en el próximo capítulo de “Love Is in the Air” se mostrará la reacción Serkan ante el compromiso de la florista con Deniz (Sarp Can Köroglu), un antiguo amigo de la infancia de Eda. Pero se trata de un plan para recuperar al empresario ¿funcionará?

Justo en el día de su boda con Eda, Serkan Bolat sufre un trágico e inesperado accidente aéreo (Foto: MF Yapım)

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER “LOVE IS IN THE AIR”?

Este martes 1 de junio los seguidores de la telenovela turca podrán seguir descubriendo más detalles de la historia protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin a partir de las 23 horas por Telecinco.

De acuerdo con la parrilla de programación de Telecinco, “Love Is in the Air” empezará a las 23:00 hasta la 01:45 horas. En tanto, Divinity transmite de lunes a viernes a las 17:45 y a las 22:00 horas.

Telecinco: Martes a las 11:00 pm

Divinity: De lunes a viernes, a las 5:45 pm

Además, el programa está disponible en Mitele PLUS los lunes, miércoles y viernes, cuya suscripción básica tiene un valor de 4 euros al mes. Hasta el momento, se ha subido 97 capítulos de la serie.

Serkan a perdido la memoria luego del accidente aéreo y Selin aparece para estar con él (Foto: MF Yapım)

¿QUÉ PASARÁ EN LOS PRÓXIMOS EPISODIOS DE “LOVE IS IN THE AIR”?

En el capítulo 96, ‘Sentimientos del pasado’, el anuncio del compromiso de Eda con Deniz no ha sentado del todo bien a Serkan, que podría estar empezando a sentir algo de nuevo y recordando sentimientos del pasado.

En el capítulo 97, ‘¿Lo recuerdas?’, Serkan comienza a recordar pequeñas pinceladas de su pasado, mientras que Ceren, hundida, tocará fondo.

Finalmente, en el capítulo 98, ‘Nuevas alianzas’, Selin no va a permitir que Serkan se vuelva a enamorar de Eda por segunda vez. La empresaria buscará en Deniz su mejor aliado para separar al empresario de Eda para siempre.