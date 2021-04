“Love Is in the Air” es la telenovela turca de la que todos están hablando. La comedia romántica protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin está conquistando al público a partir de la historia de amor entre una vendedora de flores y un rico heredero.

“Sen Çal Kapim”, título original de la telenovela, debutó en 2020 en Turquía a través del canal Fox y al poco tiempo llegó a más de 40 países, incluido España, donde Mediaset la estrenó en enero de 2021 por Divinity, Telecinco y algunas otras señales de su red.

Love is in the air es una serie de televisión turca producida por MF Yapım. (Foto: MF Yapım)

En España es todo un fenómeno televisivo que ha conquistado al público a partir de la historia de Eda Yildiz, una joven vendedora de flores que debe lidiar con Serkan Bolat, un joven y rico heredero al que responsabiliza de haber perdido una beca para estudiar en Italia.

Tras conocerse, el empresario le propone un trato: si se hace pasar por su prometida durante dos meses, la ayudará a pagar su universidad. Lo que comienza como un plan por interés, poco a poco se convierte en una peculiar relación.

¿QUÉ PASARÁ EN EL NUEVO CAPÍTULO DE “LOVE IS IN THE AIR”?

Aunque Eda ha llegado a replantearse su futuro con Serkan tras la aparición de su abuela a Art Life como nueva socia, en el próximo capítulo de ‘Love is in the air’, la situación de la pareja dará un cambio que muchos estaban esperando.

Después de semanas separados, Eda y Serkan vuelven a unir sus caminos para dar batalla a la abuela de la florista que pondrá el panorama difícil a la pareja.

“Antes era una persona que solo trabaja pero llegaste tú y conmoviste mi corazón. Ya no puedo vivir como un autómata y sin ti no puedo soportar el peso que aguanta mi corazón. Si tu mano sostiene mi corazón estoy dispuesto a enfrentarme a cualquier dificultad”, le dice el empresario a Eda, en el adelanto de “Love Is in the Air”.

La abuela de Eda es la persona que a partir de ahora tendrá mucho que decir sobre el futuro de la empresa de Serkan Bolat. Ella no está interesa en dirigir la empresa, pues su único objetivo es destruir a la familia que provocó el accidente en el que murió su hijo.

“El destino de Serkan Bolat y de esta empresa está en tus manos. Si construyes tu futuro con un hombre que consideres que es digno de ti, venderé las acciones y me iré pero si insistes en continuar con Serkan, me veré obligada a castigarle muy severamente”, le dijo la abuela a Eda.

¿Qué pasará con la pareja protagonista de ‘Love is in the air’? ¿Logrará la abuela de la florista separarles para siempre? Para conocer las respuestas solo queda esperar al estreno del nuevo capítulo de la telenovela turca.

“LOVE IS IN THE AIR”: CÓMO Y A QUÉ HORA VER EL CAPÍTULO DEL MARTES 13 DE ABRIL

Para el público español, ‘Love is in the air’ es emitida los martes por Telecinco a las 10:00 pm (hora local) y de lunes a viernes por Divinity a las 5:15 pm y 9:15 pm (hora local).

Telecinco: Martes a las 10:00 pm

Divinity: De lunes a viernes a las 5:15 pm y 9:15 pm

Además, el programa está disponible en Mitele, la plataforma de streaming de Mediaset, cuya suscripción Mitele PLUS básico tiene un valor de 4 euros al mes. Hasta el momento, hay más de 60 capítulos de la serie disponibles en este servicio.