En anteriores episodios de “Love Is in the Air”, Eda y Serkan llegaron al día de su boda; sin embargo, una emergencia horas antes llevó al empresario a viajar a Italia. Aunque su avión no llegó a su destino. La joven florista se entera del accidente aéreo de a su amado y todos lo dan por muerto.

La telenovela turca continúa dos meses después del accidente de avión. Eda sigue con su vida, pero ya nada es lo mismo. La florista todavía está afectada por lo ocurrido y se encuentra en pleno proceso de recuperación. En tanto, se descubre que Serkan Bolat no ha muerto, pero ha perdido la memoria. Eda aún no sabe que su historia de amor con el empresario no ha terminado, aunque pronto se enterará que tendrá que enfrentarse a un nuevo desafío.

QUÉ PASARÁ EN EL PRÓXIMO CAPÍTULO

En el próximo capítulo de “Love Is in the Air”, Eda comunicará a sus amigos sus intenciones, y es que no pierde la esperanza de reencontrarse con su amado. “Solo quiero dedicarme a mi verdadera pasión. No tengo intención de dirigir esta empresa, mi estancia aquí es solo temporal. Estaré aquí hasta que vuelva Serkan. Sé que va a volver”, dice la florista en el avance.

Lo que no imagina Eda es que el hombre con el que se iba a casar no parece tener ganas de regresar a Estambul y retomar su antigua vida. Serkan ha cambiado, y eso es culpa de Selin, quien apareció tras el accidente para ayudarlo y aprovecharse de la situación. El empresario parece haber empezado de cero y no recordar sus planes de futuro con la florista.

“LOVE IS IN THE AIR” ONLINE EN DIRECTO VÍA TELECINCO Y MITELE

Serkan y Eda son la pareja ideal y del momento para la audiencia. FOX Turquía emitirá el siguiente capítulo de ”Love Is in the Air” este martes 18 de mayo a partir de las 6:00 pm (8:00 pm hora española). Mientras que en España se puede ver en directo a través de YouTube.

Cabe recordar que la serie es emitida los martes por Telecinco a las 10:00 pm (hora local) y de lunes a viernes por Divinity a las 5:15 y 9:15 pm (hora local).

Telecinco : Martes a las 10:00 pm

: Martes a las 10:00 pm Divinity: De lunes a viernes, a las 5:15 y 9:15 pm

Además, el programa está disponible en Mitele, la plataforma de streaming de Mediaset, cuya suscripción Mitele PLUS básico tiene un valor de 4 euros al mes.