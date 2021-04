La llegada de Semiha Yıldırım a “Love Is in the Air” pondrá en peligro la relación de los protagonistas. Su plan de separar a su nieta, Eda Yildiz, de Serkan Bolat está en marcha y el empresario fue detenido durante las celebraciones de Navidad. Y es que la abuela de la protagonista no quiere que su nieta acabe con la familia Bolat, por ello, hará de todo para separarlos.

La nueva accionista de Art Life es vengativa y controladora que pretende hacer con su nieta lo que no pudo hacer con su hijo. Previamente ya le había dado un ultimátum a Eda: puede dejar a Serkan y casarse con otro hombre que ella misma le presentará o continuar junto al arquitecto y ver como su vida se transforma en un infierno; pero la joven florista no cedió a las amenazas. Aunque las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana.

Semiha no estará sola en este plan malévolo. Balca, que está enamorada del empresario, es su mejor aliada. Por ello, antes de la fiesta de nochebuena, la nueva directora de relaciones públicas de la empresa le tiende una trampa a Serkan. ¿Qué pasará ahora con la pareja protagonista? ¿Acaso deberán separarse para salvar la empresa?

Semiha Yıldırım, la nueva accionista de Art Life, es vengativa y controladora que pretende hacer con su nieta lo que no pudo hacer con su hijo (Foto: MF Yapım)

“LOVE IS IN THE AIR”: QUÉ PASARÁ EN EL CAPÍTULO DEL MARTES 20 DE ABRIL

Semiha Yıldırım ha cumplido y Serkan está en el calabozo. Esta situación podría dar un giro a la historia y cambiar el futuro de la pareja. En el próximo capítulo de “Love is in the air”, Eda está convencida que su abuela está detrás de la detención de si amado, por lo que la enfrenta. Sin embargo la florista podría ceder a la presión de su abuela y alejarse del amor de su vida para salvarlo. “¿Qué es lo que quieres? Hablemos”, le dice la protagonista en el avance del capítulo del martes 20 de abril. ¿Eda aceptará las condiciones que le imponga Semiha?

“LOVE IS IN THE AIR”: CÓMO Y A QUÉ HORA VER EL CAPÍTULO DEL MARTES 20 DE ABRIL

Para el público español, “Love is in the air” es emitida los martes por Telecinco a las 10:00 pm (hora local) y de lunes a viernes por Divinity a las 5:15 pm y 9:15 pm (hora local).

Telecinco: Martes a las 10:00 pm

Divinity: De lunes a viernes a las 5:15 pm y 9:15 pm

Además, el programa está disponible en Mitele, la plataforma de streaming de Mediaset, cuya suscripción Mitele PLUS básico tiene un valor de 4 euros al mes. Hasta el momento, hay más de 60 capítulos de la serie disponibles en este servicio.