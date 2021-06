Los capítulos finales de la primera temporada de “Love Is In the Air” (“Sen Çal Kapım” en su idioma original) se siguen emitiendo en España, donde es una de las telenovelas más exitosas de la pantalla chica. Telecinco es el encargado de emitir cada semana nuevos capítulos de la historia de amor de Eda y Serkan, interpretados por Hande Erçel y Kerem Bürsin, respectivamente, dos de los actores turcos más populares del momento.

Cabe señalar que mientras la historia de amor Eda y Serkan se encuentra en la recta final de su primera temporada en España, la serie ya está transmitiendo su segunda entrega en Turquía desde el pasado 9 de junio de 2021.

Si bien los seguidores de “Love Is In the Air” están acostumbrados al horario habitual de Telecinco, recientemente hubo un cambio de programación debido a la Eurocopa. Esta semana la serie turca también se transmitirá en una fecha y hora diferente a lo acostumbrado, pero lo que sí es seguro es que cada semana habrá una nueva dosis de Eda y Serkan.

Ella tiene planeado casarse y los preparativos de la boda siguen adelante en “Love is in the air”. (Foto: MF Yapım)

“LOVE IS IN THE AIR”: ¿QUÉ PASARÁ EN EL CAPÍTULO DEL MARTES 22 DE JUNIO?

La memoria de Serkan sigue jugándole una mala pasada luego de que el empresario se haya quedado sin recuerdos del último año de su vida tras haber sufrido un accidente de avión. Ante esta situación, Eda ha emprendido un plan para hacerle recordar la historia de amor que vivieron juntos.

Eda se había aliado con un amigo de la infancia, Deniz, para poner celoso a su expareja y despertar en él los sentimientos que tenía olvidados. Ella tiene planeado casarse y los preparativos de la boda siguen adelante en “Love is in the air”.

Aunque ha tenido dudas, Eda se ha mantenido firme en su estrategia y parece que, por fin, está dando resultados su plan. En el próximo episodio de “Love is in the air”, veremos a un Serkan cada vez más nervioso ante la idea del enlace de su expareja.

El empresario todavía no ha conseguido recuperar los recuerdos del último año, aunque está viviendo sensaciones nuevas para él. (Foto: MF Yapım)

Eda llega a Art Life con ganas de jugar con Serkan. Le pinta una flor en un sobre para que sonría un poco y le cuenta que está entusiasmada luego de hacerse una prueba para el vestido de novia. Cuando Eda menciona esto, Serkan se ahoga con lo que está bebiendo.

“Ten cuidado, te vas a ahogar y quiero que vengas a mi boda. ¿Estás estresado? No entiendo por qué te pones tan nervioso. ¿Te vas al gimnasio a boxear? Puedes ir, no te pongas tan nervioso”, le dice la florista, disfrutando de la situación. “Al parecer te has creído que puedes huir de mí”, piensa en alto la protagonista.

El empresario todavía no ha conseguido recuperar los recuerdos del último año, aunque está viviendo sensaciones nuevas para él. De repente acude a una cafetería a la que iba con Eda, pero no sabe qué hace ahí. Intenta besarla para ver si regresa su memoria, pero no consigue nada.

Los recuerdos no regresan y vuelve a romperle el corazón a Eda. “No puedes hacer eso”, le dice la florista al borde de las lágrimas. En definitiva, Serkan tiene una atracción natural por Eda, pero aún todo es muy confuso para él.

Los recuerdos no regresan y vuelve a romperle el corazón a Eda. (Foto: MF Yapım)

“LOVE IS IN THE AIR”: ¿CÓMO Y QUÉ HORA VER EL PRÓXIMO CAPITULO VÍA TELECINCO Y MITELE?

El inicio de la Eurocopa ha trastocado toda la programación de Telecinco siendo una de las mayores perjudicadas la serie ‘Love is in the air’. La ficción tiene un nuevo horario de emisión y esta semana se emitirán dos capítulos: