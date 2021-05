El accidente de Serkan en “Love Is in the Air” ha llevado el curso de la historia por lugares menos pensados. El empresario pierde la memoria y se compromete con Selin. En tanto, Eda continúa su vida sin el amor de su vida, pero cuando se enteran de los nuevos planes de él decide declararle la guerra.

Tal y como muestra el avance de “Sen Cal Kapimi” (en su idioma original), Eda está decidida a olvidar a Serkan, por eso, dará el primer paso y devolverá el anillo del compromiso. “Sé que no significa nada para ti pero después de lo de ayer no voy a seguir llevándolo. Y no vendré en un par de días. Soy socia y puedo cogerme unos días libres cuando quiera”, le dice al empresario; además, de advetirle que terminado su trabajo se irá de la empresa.

Sin embargo, Serkan y Eda tendrán una conversación que los confundirá aún más. “Tengo un par de preguntas. He revisado los proyectos del paisajismo en los que has trabajo y no están nada mal. Tienes talento. Te necesito aquí, no puedes irte”, dice el arquitecto. En tanto, la florista intentará convencer de lo equivocado que está con su prometida: “Selin no es la persona que recuerdas”, señala.

¿Cómo es la vida de Serkan y Eda tras el accidente, se acabó el amor de los protagonistas de "Love Is in the Air"? (Foto: Love Is in the Air / MF Yapım)

CÓMO Y A QUÉ HORA VER “LOVE IS IN THE AIR”

Este martes 25 de mayo los seguidores de la telenovela turca podrán seguir descubriendo más detalles de la historia protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin a partir de las 23 horas por Telecinco.

De acuerdo con la parrilla de programación de Telecinco, “Love Is in the Air” empezará a las 23:00 hasta la 01:45 horas. En tanto, Divinity transmite de lunes a viernes a las 17:45 y a las 22:00 horas.

Telecinco: Martes a las 11:00 pm

Divinity: De lunes a viernes, a las 5:45 pm

Además, el programa está disponible en Mitele PLUS los lunes, miércoles y viernes, cuya suscripción básica tiene un valor de 4 euros al mes. Hasta el momento, se ha subido 97 capítulos de la serie.

La telenovela turca continúa dos meses después del accidente de avión. Eda sigue con su vida, pero ya nada es lo mismo. Serkan Bolat no ha muerto, pero ha perdido la memoria (Foto: Love Is in the Air / MF Yapım)