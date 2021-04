La llegada de la abuela de Eda, Semiha Yıldırım, ha causado la separación de los protagonistas de “Love Is in the Air”. La joven florista cede a los chantajes de su familiar para proteger a Serkan y lo deja. Y es que la nueva accionista de Art Life es vengativa y controladora, y no quiere que su nieta tenga alguna relación con la familia Bolat.

Los próximos capítulos de la telenovela turca serán decisivos para Eda y Serkan si quieren vivir felices para siempre. Pero, por ahora, tienen el camino cuesta arriba. Con la pareja distanciada y los planes de la abuela puesta en marcha, más problemas se irán sumando en la historia. Sobre todo, por la aparición de nuevos personajes: el príncipe Seymen, que está interesado en Eda; y Balca, la nueva directora de relaciones públicas de la empresa que está enamorada del joven millonario.

¿QUÉ PASARÁ EN EL PRÓXIMO CAPÍTULO DE LOVE IS IN THE AIR?

Serkan está dispuesto a hacer sufrir a Eda por la ruptura. En el próximo capítulo de “Love Is in the Air” la pareja tendrá un reencuentra, pero el empresario, ajena a los planes de su amada, hará de todo para ignorarla, pese a sentir celos de ver a la florista con el príncipe.

Serkan habla con el príncipe donde le dice sus intenciones para con Eda, quien también llega a la empresa (Foto: MF Yapım)

Seymen tendrá también tendrá un conversación con el empresario, donde le dirá sus intenciones para con Eda. “Desde que supe de su separación, me preocupé por la señorita Eda, creo que necesitará apoyo. Eda es muy importante para mí. Se ocupa del paisajismo de mi casa y quiero que esté contenta”, se oye decir al príncipe en los avances de la charla con Serkan.

Sin embargo, lo que nadie sabe es que Eda tiene un plan para recuperan a su amado. Y su objetivo es no renunciar a Serkan. La florista no piensa dejar escapar al amor de su vida. “Voy a acatar sus reglas y descubriré su punto débil y la acorralaré. Así tendrá que dejarnos tranquilos a Serkan y a mí”, confiesa.

“LOVE IS IN THE AIR”: CÓMO Y A QUÉ HORA VER EL CAPÍTULO DEL MARTES 27 DE ABRIL

Para el público español, “Love Is in the Air” es emitida los martes por Telecinco a las 10:00 pm (hora local) y de lunes a viernes por Divinity a las 5:15 pm y 9:15 pm (hora local).

Telecinco: Martes a las 10:00 pm

Divinity: De lunes a viernes a las 5:15 pm y 9:15 pm

Además, el programa está disponible en Mitele, la plataforma de streaming de Mediaset, cuya suscripción Mitele PLUS básico tiene un valor de 4 euros al mes. Hasta el momento, hay más de 60 capítulos de la serie disponibles en este servicio.