La primera temporada de “Love Is In the Air” está llegando a su final en España, donde la telenovela turca es todo un fenómeno televisivo. La historia de amor de Eda y Serkan, interpretados por Hande Erçel y Kerem Bürsin, respectivamente, está en un momento muy complicado y la pareja lo tiene cada vez más difícil.

Cabe señalar que mientras “Sen Cal Kapimi” -nombre original de la serie turca- se encuentra en la recta final de su primera temporada en España, su segunda entrega ya se está transmitiendo en Turquía desde el pasado 9 de junio de 2021.

Este martes 29 de junio, Telecinco emitirá un nuevo capítulo de la historia de amor de Eda y Serkan al público español. La pareja se encuentra en un punto crítico: la pérdida de memoria de Serkan y su confesión, la decisión de Eda sobre su boda con Deniz, la intromisión de Selin y sus maldades... ¿Qué pasará con los protagonistas de ‘Love is in the air’?

Telecinco es el encargado de emitir cada semana nuevos capítulos de la historia de amor de Eda y Serkan al público español. (Foto: MF Yapım)

“LOVE IS IN THE AIR” ONLINE: CÓMO Y A QUÉ HORA VER EL CAPÍTULO DEL MARTES 29 DE JUNIO

En el próximo capítulo de “Love Is In the Air” vemos que Serkan va recuperando poco a poco la memoria, pero sus recuerdos aún son muy frágiles y se siente confundido con Eda.

Aunque sigue sin recordar el año que vivió junto a ella, el corazón de Serkan no ha olvidado. El empresario no puede disimular sus celos cuando Deniz aparece en escena y es evidente su molestia con la boda de la florista.

Eda, por su parte, seguirá adelante con su plan para hacer que Serkan recuerde lo que vivieron juntos. La florista volverá a llevar al empresario al límite provocando un nuevo enfrentamiento por los preparativos de su inminente boda.

“Cualquiera cometería un error en un ambiente tan caótico como este. Llevo semanas diciéndote que esto parece un circo. Me distraes mucho”, le dice Serkan a Eda.

Serkan va recuperando poco a poco la memoria, pero sus recuerdos aún son muy frágiles y se siente confundido con Eda. (Foto: MF Yapım)

La florista está convencida en dar un paso más allá con su plan. Consciente de que su exprometido sospecha que su compromiso no es real, la única opción es casarse con Deniz de verdad.

“Tengo que intentarlo. Es su última oportunidad y ahora lo sabe. Si pasa el tren no podrá recuperarme nunca más. Si con esto no recupera la memoria cerraré este capítulo”, le dice Eda a su amiga sin imaginar que ese paso podría convertirse en el motivo que la aleje definitivamente del empresario.

Por otro lado, la relación de Serkan con Selin es cada vez más tensa. El empresario ya no soporta los reproches de su pareja, quien llega enfadada a la oficina y le muestra las fotos del desfile solidario en el que han participado él junto a Eda.

“Sabes mejor que nadie que no me gustan las excusas. No tengo por qué darte explicaciones, ¿de acuerdo?”, le dice Serkan. Mientras que Selin no se queda callada y exige explicaciones: “¿Qué vas a hacer? Siempre pones excusas. No he vuelto contigo para estar así. No merezco que me trates de esta manera. Asume las consecuencias de tus actos”.

La relación de Serkan con Selin es cada vez más tensa. (Foto: MF Yapım)

“LOVE IS IN THE AIR”: ¿CÓMO Y QUÉ HORA VER EL PRÓXIMO CAPITULO VÍA TELECINCO Y MITELE?

Cabe señalar que el inicio de la Eurocopa ha afectado toda la programación de Telecinco siendo una de las mayores perjudicadas la serie ‘Love is in the air’. La ficción tiene un nuevo horario de emisión y esta semana será de la siguiente manera:

‘Love is in the air’ se podrá ver este martes 29 de junio a las 23:00 h en Telecinco.

En tanto, Divinity continúa con sus emisiones habituales de lunes a viernes a las 18.45h.

Por otro lado, si eres de los que prefiere ver la serie turca por su cuenta, sin regirte por horarios, están disponibles en la plataforma de ‘streaming’ Mitele bajo pago de suscripción.