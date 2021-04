“Love is in the air” cuenta la historia de Eda, una joven que quiere cumplir su sueño de terminar sus estudios de arquitectura. En su camino se cruza Serkan un joven adinerado que le propone un trato: si ella acepta pasar dos meses con él como si fuese su prometida, le pagará sus estudios. Aunque Eda está convencida de odiarlo profundamente, a medida que pasan los días su relación comienza a cambiar.

Esta telenovela se ha convertido en el fenómeno televisivo del momento y sin duda que cada uno de los estrenos de sus capítulos ha tenido a la audiencia comprometidos con no perderse ninguno. Su historia ha recibido muy buenas críticas y nuevamente ha abierto aún más el camino para el recibimiento de nuevas series turcas que se han vuelto tan populares.

La telenovela turca ha cautivado a decenas de miles de hogares en España, cuyo éxito apenas es superado por “Madre” (“Anne”), de Antena 3. El melodrama y su curiosa historia de amor imposible ha logrado también cautivar a Latinoamérica. Se puede ver semana a semana a través de las señales de Telecinco, Divinity o por Mediaset.

“Love Is in the Air” fue estrenada el 8 de julio de 2020 en Fox Turquía y llegó a España en enero de 2021, donde se ha convertido en un fenómeno televisivo que ya cuenta con un ejército de fans. Sin embargo, algunos rumores señalan que la historia de amor de Eda y Serkan podría tener un final anticipado. Aquí te explicamos cómo poder verla, tanto en televisión como online, para que no te pierdas ninguno de los capítulos.

LOVE IS IN THE AIR ONLINE EN DIRECTO VIA TELECINCO Y MITELE

“Love is in the air” ha pasado por varias reprogramaciones en los estrenos de sus episodios. Esta vez, la serie turca regresará al access prime de los Lunes en lugar de la programación que tenía de los Martes y Jueves. Será convertida en la serie telonera del reestreno de “El precio justo”. El regreso de “El precio justo”, tal y como ha anunciado el equipo del concurso a través de las redes sociales, se estrena en Telecinco este lunes 5 de abril a las 10:50 de la noche y será presentado por Carlos Sobera.

Sin embargo este 6 de abril habrá estreno nuevo por Telecinco, así que la programación de “Love is in the air” para mañana quedará de la siguiente forma:

FOX Turquía emitirá el siguiente capítulo este Martes 06 de abril o a partir de las 6:00 pm (8:00 pm hora española). Mientras que en España se puede ver en directo a través de YouTube.

La serie será emitida este martes por Telecinco a las 10:00 pm (hora local) y por Divinity a las 5:45 y 9:35 pm (hora local).

Telecinco : Martes a las 10:00 pm

Divinity: Martes a las 5:45 y 9:35 pm

Además, el programa está disponible en Mitele, la plataforma de streaming de Mediaset, cuya suscripción Mitele PLUS básico tiene un valor de 4 euros al mes.

La audiencia sigue a la espera de los nuevos capitulos de "Sel Cal Kapimi", que serán estrenados por Divinity y Telecinco. (Foto: Divinity)

Aunque al principio la relación entre los dos no es buena, a medida que pasan las semanas cambia radicalmente y el acuerdo por interés tuerce su destino para siempre.

Serkan ha puesto su plan en marcha y en el próximo capítulo de "Love is in the air" le pedirá a Eda su primer deseo. (Foto: Divinity)

Tras este reporte, replicado por varios medios turcos y españoles, la productora de la telenovela turca Asena Bulbüllosgluo aclaró que aún no se ha tomado una decisión. “Condenamos a todo aquel que comparta sin piedad esta noticia injustificada. “Love Is in the Air” sigue grabando. Nadie tiene derecho a estropear la motivación de nuestros actores y equipo incondicional”, escribió en Twitter.

Aunque admitió que la audiencia manda, “toda serie tiene un proceso de finalización” y “la cadena y la productora decidirán de forma conjunta sobre esto y lo anunciarán cuando llegue el momento”. Asimismo, pidió “respeto” por su trabajo.

Difundida esta respuesta, los seguidores de “Love Is in the Air” expresaron su alivio, aunque como la posibilidad de la cancelación sigue abierta, solo piden que si ocurre, la conclusión sea satisfactoria. Además, los seguidores de la producción turca exigen un final coherente y no precipitado para la historia de amor de Serkan Bolat, un joven heredero de una gran fortuna, y Eda Yildiz, una vendedora de flores.