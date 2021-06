La primera temporada de “Love Is in the Air” está llegando a su fin. La historia de amor de Eda (Hande Erçel) y Serkan (Kerem Bürsin), una pareja separada por un abismo social y por una tragedia tras otra, ha conquistado al público de diversos países como España, donde se emite a través de Telecinco y Divinity.

Cabe señalar que la primera temporada de “Love is in the air” terminó el pasado 17 de abril en Turquía. Sin embargo, en España se siguen emitiendo los capítulos finales de la historia de amor de Eda y Serkan.

La serie turca se encuentra en un punto crítico. Serkan no recuerda a Eda y el plan de la florista para hacerle recuperar la memoria está siendo boicoteado por su propio amigo. ¿Qué pasará ahora? ¿Se acabará casando Eda con Deniz? A continuación, te contamos lo que pasará en el próximo episodio de “Love Is in the Air”.

“LOVE IS IN THE AIR”: QUÉ PASARÁ EN EL PRÓXIMO CAPÍTULO DE “SEN CAL KAPIMI”

Eda se había aliado con un amigo de la infancia, Deniz, para poner celoso a su expareja y despertar en él los sentimientos que tenía olvidados, pero se ha dado cuenta de que comprometerse no ha sido una buena idea y quiere parar el plan.

Sin embargo, Deniz (Sarp Can Köroglu) se ha enamorado de ella y no está dispuesto a que lo suyo con el empresario funcione.

Por su parte, Deniz y Selin (Bige Önal) se han unido para asegurarse de que Eda y Serkan nunca estén juntos. Ellos se han convertido en los nuevos villanos de la historia que harán de todo para separar a los protagonistas.

“Existe una conexión entre Serkan y Eda que podría alterar la mente de Serkan y confundirle todavía más. Tenemos que impedir que estén juntos”, dice Selin, que considera imprescindible que Deniz entre a formar parte del aquipo de Art Life.

Deniz y Selin (Bige Önal) se han unido para asegurarse de que Eda y Serkan nunca estén juntos. (Foto: MF Yapım)

Y mientras ellos buscan la forma de boicotear a los protagonistas de esta historia de amor, Eda dará marcha atrás a la boda y le pedirá explicaciones a su desleal amigo. “¿Qué hemos hecho? Nos hemos metido en un buen lío. Por qué has impreso invitaciones de boda. Soy idiota. Estoy furiosa conmigo misma”, dice la joven florista.

Mientras tanto Serkan trata de recuperar la memoria. Tras la noticia del compromiso de la florista y las invitaciones de boda, el empresario queda profundamente confundido y no deja de darle vueltas a la situación.

“¿Por qué no puedo sacarte de mi cabeza?”, se pregunta. Serkan le ha pedido a Eda que le cuente recuerdos de su relación y cada vez que descubre algo nuevo queda más enganchado a su expareja. Y es que la conexión que hay entre ellos sigue existiendo.

En España se siguen emitiendo los capítulos finales de la historia de amor de Eda y Serkan. (Foto: MF Yapım)

“LOVE IS IN THE AIR”: CÓMO Y A QUÉ HORA VER EL PRÓXIMO CAPÍTULO

Este martes 8 de junio los seguidores de la telenovela turca podrán seguir descubriendo más detalles de la historia protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin a partir de las 23 horas por Telecinco.

De acuerdo con la parrilla de programación de Telecinco, “Love Is in the Air” empezará a las 23:00 hasta la 01:45 horas. En tanto, Divinity transmite de lunes a viernes a las 17:45 y a las 22:00 horas.

Telecinco: Martes a las 11:00 pm

Divinity: De lunes a viernes, a las 5:45 pm

Además, el programa está disponible en Mitele PLUS los lunes, miércoles y viernes, cuya suscripción básica tiene un valor de 4 euros al mes. Hasta el momento, se ha subido 97 capítulos de la serie.