”Love is in the air” o “Sen Çal Kapımı” que es su título en turco y toda su historia gira entorno a Eda, la gran protagonista. Eda tiene un gran sueño que es el de convertirse en una arquitecta de paisajes, sueño por el cual ella está dispuesta a luchar contra lo que sea para conseguirlo. La pérdida de los padres cuando era tan solo una niña la obligó a tener que hacer todo lo que estuviese en sus manos para poder obtener becas y estudiar en la universidad.

Los planes de Eda se ven intervenidos cuando ya en su último año de universidad, año en el cual ella pretendía terminarlo en el extranjero, repentinamente su camino se cruza con el de Serkan Bolat, haciendo que Eda paralizara esos planes. Esa pausa en sus planes la obligan a comenzar a trabajar en la floristería de su tía Ayfer para poder tener dinero y cubrir sus necesidades, lo que Eda no esperaba es que ese encuentro con Serkan la haría atravesar uno de los momentos más inestables de su vida.

Serkan Bolat es un arquitecto millonario con una vida bastante fácil, haberse cruzado con Eda le marcó también su vida y aunque para él solo intenta ayudarla con sus planes, para Eda la culpa de sus problemas recaen sobre él. La serie sigue la historia de amor y odio entre ambos donde tendrán que luchar contra sus propios demonios, así como también con las personas a su alrededor que no están de acuerdo a que compartan una relación.

“Love is in the air” se ha convertido en el fenómeno televisivo del momento y sin duda que cada uno de los estrenos de sus capítulos ha tenido a la audiencia comprometidos con no perderse ningún capítulo. La serie ha recibido muy buenas críticas y nuevamente ha abierto aún más el camino para el recibimiento de nuevas series turcas que se han vuelto tan populares. Aquí te explicamos cómo poder verla, tanto en televisión como online, para que no te pierdas ninguno de los capítulos.

¿CÓMO Y A QUE HORA VER EL CAPÍTULO ESPECIAL DE “LOVE IS IN THE AIR”?

“Love is in the air” ha pasado por varias reprogramaciones en los estrenos de sus episodios. Esta vez, la serie turca regresará al access prime de los Lunes en lugar de la programación que tenía de los Martes y Jueves. Será convertida en la serie telonera del reestreno de “El precio justo”. El regreso de “El precio justo”, tal y como ha anunciado el equipo del concurso a través de las redes sociales, se estrenará en Telecinco el lunes 5 de abril a las 10:50 de la noche y será presentado por Carlos Sobera.

Es decir que “Love is in the air” se podrá ver por Telecinco en el horario de las 10:00pm y “El precio justo” empezaría 50 minutos después. Al final quedaría “Sen Çal Kapımı” con un solo episodio de estreno a la semana el cual se verá la noche del lunes. Un golpe bastante duro ya que la audiencia ya se había acostumbrado a sus 3 o 4 episodios de estrenos en las semana. Este nuevo capítulo a estrenar fue nominado por la cadena como “capitulo especial”, no hay detalles de que tratará.

La serie también está disponible en Mitele, la plataforma de streaming de Mediaset, cuya suscripción Mitele PLUS básico tiene un valor de 4 euros al mes.

DE QUÉ TRATA “LOVE IS IN THE AIR”

(Foto: MF Yapım)

“Love Is in the Air” sigue la historia de Eda Yildiz, una joven vendedora de flores que debe lidiar con Serkan Bolat, un rico heredero al que responsabiliza de haber perdido una beca para estudiar en Italia. En estas circunstancias, Bolat le propone un trato: si se hace pasar por su prometida durante dos meses, la ayudará a pagar su universidad.

Aunque al principio la relación entre los dos no es buena, a medida que pasan las semanas cambia radicalmente y el acuerdo por interés tuerce su destino para siempre.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS Y TEMPORADAS TIENE “LOVE IS IN THE AIR”?

Hande Ercel y Kerem Bürsin en escena de "Love is in the air" (Sen Cal Kapimi). [Foto: Fox]

“Love Is in the Air” sigue emitiéndose los sábados en Turquía, al tiempo que conquista al público español a través de Telecinco y Divinity.

En su transmisión original, la primera temporada de la telenovela consta hasta el momento de 37 capítulos de 2 horas. Es decir, para el público internacional, la serie contaría al final con más de 70, debido a que cada episodio es dividido en dos por cuestión de tiempo.