“Love Is in the Air” fue producida por MF Yapım y protagonizada por Kerem Bürsin y Hande Erçel. La serie debutó el pasado 8 de julio de 2020 en Turquía a través del canal FOX, con tal éxito que ya ha sido vendida a más de 40 países, incluida España, donde Mediaset la estrenó en enero de 2021 por Divinity, Telecinco y algunos otros canales de su red.

Eda Yıldız es interpretada por Hande Erçel, también conocidad como Miss Turquía 2012 y cotizada actriz cuya interpretación en “Hayat: Amor sin palabras” le dio el Turkey Youth Award a la mejor actriz en 2017, mientras que el papel de Serkan Bolat es desempeñado por Kerem Bürsin, quien en 2017 ganó el premio al mejor actor en el Seoul International Drama Awards.

“Love Is in the Air” sigue la historia de Eda Yildiz, una joven vendedora de flores que debe lidiar con Serkan Bolat, un joven y rico heredero al que responsabiliza de haber perdido una beca para estudiar en Italia. Tras conocerse, Bolat le propone un trato: si se hace pasar por su prometida durante dos meses, la ayudará a pagar su universidad.

Esta historia a atrapado a la audiencia de distintos países en el mundo, actualmente las telenovelas turcas han dado mucho de que hablar en el medio y han logrado una excelente aceptación dentro del público. Sigue leyendo para enterarte del estreno de su próximo episodio que será emitido el martes 30 de marzo del 2021.

¿CÓMO Y A QUE HORA VER EN VIVO EL CAPITULO DE “LOVE IS IN THE AIR”?

Serkan y Eda son la pareja ideal y del momento para la audiencia. FOX Turquía emitirá el siguiente capítulo de “Love is in the air” este martes 30 de marzo a partir de las 6:00 pm (8:00 pm hora española). Mientras que en España se puede ver en directo a través de YouTube.

Cabe recordar que la serie es emitida los martes por Telecinco a las 10:00 pm (hora local) y de lunes a viernes por Divinity a las 5:30 y 9:15 pm (hora local).

Además, el programa está disponible en Mitele, la plataforma de streaming de Mediaset, cuya suscripción Mitele PLUS básico tiene un valor de 4 euros al mes.

¿QUÉ PASARÁ EN EL CAPITULO DE “LOVE IS IN THE AIR”?

Con su plan en marcha para Serkan las cosas no salen como él espera y le tocará cambiar rápidamente de estrategia para poder quedarse con su ex. Su prioridad siempre ha sido Eda y se encargará de hacerlo saber a todos. Sin embargo y para sorpresa de Serkan, Eda también ha ideado su plan para mantenerse alejada de él.

Selin no termina de aceptar que que Serkan quiere recuperar a Eda, así que les tiende una trampa para evitar que ellos sean felices. Para ella si Serkan no esta con ella entonces no podrá estar con nadie más. Su plan es evitar que Serkan y Eda se encuentren.

Selin al parecer no es la única que nos los quiere ver a ellos unidos. Ayfer después de descubrir que el padre de Serkan es el responsable de la muerte de su hermana y su cuñado, hará lo posible por lograr que su sobrina se aleje de la familia Bolat. Para ella lo importante es que Eda se rodee de personas que la hagan feliz.

PERSONAJES PRINCIPALES DE “LOVE IS IN THE AIR”

Hande Erçel como Eda Yıldız: Es una joven inteligente, honesta, bella y con un gran talento. Perdió a sus padres cuando era niña, pero a pesar de la tragedia se ha convertido en una chica noble y optimista. Ella lleva años ayudando a su tía con la floristería. Esta labor ha desarrollado en ella su amor por las plantas y su deseo de convertirse en arquitecta paisajista.

Kerem Bürsin como Serkan Bolat: Es un joven carismático, guapo y trabajador, cualidades que le han permitido incrementar el volumen de negocio de la compañía de su padre. Es un arquitecto obsesionado siempre con ganar, que se mueve como pez en el agua en el mundo de los negocios. El trabajo y el éxito son los grandes motores de su vida hasta que conoce a Eda y todo cambia.

PERSONAJES SECUNDARIOS

