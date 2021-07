“Love Is in the Air”, la telenovela turca más exitosa del momento, pronto pondrá el punto final a su primera temporada en España, donde se emite a través de Telecinco. Eda y Serkan están nuevamente juntos luego de que el arquitecto recuperó la memoria justo después de que Deniz y la florista se casaron. Lo que parecía una boda falsa terminó por ser una trampa que pondrá en riesgo la relación de la pareja protagonista.

Cabe recordar que mientras “Sen Cal Kapimi” -nombre original de la serie turca- se encuentra en la recta final de su primera temporada en España, su segunda entrega ya se está transmitiendo en Turquía desde el pasado 9 de junio de 2021.

Este martes 13 de julio, Telecinco emitirá un nuevo capítulo de la historia de amor de Eda y Serkan al público español. La pareja se reconcilió, pero tendrán que hacer frente a nuevos obstáculos para mantenerse juntos: si no logran que Deniz firme la anulación del matrimonio, el proceso se puede alargar y complicar la situación de la pareja. ¿Encontrarán a tiempo al amigo de la infancia de la florista? ¿Qué pasará con los protagonistas de ‘Love is in the air’?

En el próximo capítulo de “Love Is In the Air” vemos que el tiempo juega en su contra de Eda y Serkan. (Foto: Love Is in the Air / MF Yapım)

LOVE IS IN THE AIR ONLINE EN ESPAÑOL: CÓMO VER EL CAPÍTULO DEL MARTES 13 DE JULIO

En el próximo capítulo de “Love Is In the Air” vemos que el tiempo juega en su contra de Eda y Serkan. Luego de que el arquitecto recuperó la memoria y llegó a la boda de la florista y Deniz, la pareja se ha reconciliado y están nuevamente juntos. Sin embargo, la felicidad les dura poco al descubrir que el enlace es legal y que Deniz ha desaparecido.

La situación se complica cuando Deniz no da señales de vida. El amigo de Eda ha cerrado su cafetería, no le responde las llamadas a la florista y parece haberse ido sin dejar rastro. Esto preocupa a Eda y Serkan porque solo quedan ocho horas para conseguir su firma y que el matrimonio quede anulado.

Y es que la desaparición del amigo de la florista forma parte de la estrategia que han trazado Selin y Deniz para evitar que Eda y Serkan estén juntos.

El amigo de Eda ha cerrado su cafetería, no le responde las llamadas a la florista y parece haberse ido sin dejar rastro. (Foto: Love Is in the Air / MF Yapım)

“Estoy esperando para ir al registro civil y poner fin al matrimonio por el que me puse en ridículo. Me he perdido el respeto a mí mismo. ¿En qué estaba pensando? Creía que Eda se arrojaría a mis brazos. ¿Cómo que no he hecho nada malo? Engañé a una mujer que no me quiere para que se casara conmigo”, le dice Deniz a Selin, quien está convencida de que todavía pueden hacer algo.

Deniz se deja llevar por Selin y desaparece para que el matrimonio no quede anulado y así Eda y Serkan no puedan casarse. Mientras tanto, la pareja protagonista de “Love Is In the Air” comenzará una carrera contrarreloj para encontrar al amigo de la florista y poner fin a esta situación.

Es por ello que Serkan recurre a sus contactos y amigos para darle solución a este tema. El arquitecto contrata a un detective para saber dónde está el ahora esposo de Eda.

Erdem es quien lo localice justo en el momento en el que Deniz, ajeno a que le siguen muy de cerca, se pone en contacto con el empresario para ponerle aún más nervioso. “¿Cómo va tu búsqueda? ¿Has encontrado mi rastro?”, dice burlonamente.

Si no logran que Deniz firme la anulación del matrimonio, el proceso se puede alargar y complicar la situación de Eda y Serkan. ¿Encontrarán al amigo de la infancia de la florista antes de que acabe el plazo? Esto lo sabremos en el capítulo de hoy martes 13 de julio.

¿Encontrarán al amigo de la infancia de la florista antes de que acabe el plazo? (Foto: Love Is in the Air / MF Yapım)

“LOVE IS IN THE AIR”: ¿CÓMO Y QUÉ HORA VER EL PRÓXIMO CAPITULO VÍA TELECINCO Y MITELE?

Cabe señalar que el inicio de la Eurocopa ha afectado toda la programación de Telecinco siendo una de las mayores perjudicadas la serie ‘Love is in the air’. La ficción tiene un nuevo horario de emisión y esta semana será de la siguiente manera:

‘Love is in the air’ se podrá ver este martes 13 de julio a las 23:00 h en Telecinco.

En tanto, Divinity continúa con sus emisiones habituales de lunes a viernes a las 18.45h.

Por otro lado, si eres de los que prefiere ver la serie turca por su cuenta, sin regirte por horarios, están disponibles en la plataforma de ‘streaming’ Mitele bajo pago de suscripción.