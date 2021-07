Después de una larga pesadilla en la que Eda fue testigo cómo el amor de su vida había olvidado todo el recuerdo de ella, los protagonistas de “Love Is in the Air” parecían estar dispuestos a recuperar el tiempo perdido luego que Serkan recuperó la memoria. Sin embargo, una noticia trascendental ha forzado a la joven florista a dar un paso atrás, junto en los últimos capítulos de la primera temporada que se emite por Telecinco y Divinity en España.

La primera temporada de “Love Is in the Air” está a punto de culminar. Y las tramas así nos lo están avisando. En el último capítulo estrenado para la audiencia española, Serkan y Eda planean celebrar una fiesta por su reencuentro; sin emabrgo, horas antes del acontecimiento, Melek habla con su amiga y le comenta que Selin, la mujer que estuvo con el arquitecto y se aprovechó de su pérdida de memoria, podría estar embarazada de él.

Eda recibe una de las peores noticias a lo largo de su historia de amor, pero lejos de tener una reacción consciente de las consecuencias que implica la paternidad, su reacción fue totalmente opuesta. La joven florista está harta de que Selin siga siendo un obstáculo en su relación con Serkan.

La joven florista está harta de que Selin siga siendo un obstáculo en su relación con Serkan: ella está embarazada (Foto: Love Is in the Air / MF Yapım)

EDA ENFRENTA A SELIN

Eda se presenta en la casa de la villana de la serie turca para saber si su embarazo es verdad o es una farsa más. Después de ver cómo engañó a su amado fingiendo que seguían comprometidos, esto podría ser otra maquiavélica idea de Selin para internar separarlos una vez más. Sin embargo, la artista se llevará una gran sorpresa.

“¿Es cierto? ¿Estás embarazada?”, le dice Eda a Selin, quien responde con certificado médico que así lo acredita. Pero lo que la protagonista no imaginó es que la mujer le pide que no se lo diga a Serkan, pues está dispuesta a marcharse al extranjero y crear a su hijo sola.

Selin le confiesa a Eda que espera un hijo de Serkan (Foto: Love Is in the Air / MF Yapım)

EDA RECHAZA A SERKAN: ¡NO QUIERE CASARSE!

La florista sabe la verdad y tiene claro que no permitirá que el bebé de Selin crezca sin su padre. Tras la conversación anterior, Eda y Serkan está cara a cara, pero ella no logra sacar de su mente la noticia y tiene el corazón roto por no ser capaz de decirla la verdad a su amado.

La angustia es mayor cuando el protagonista decide hincar rodilla y pedirle matrimonio. Para sorpresa de toda la audiencia, ella lo rechaza: “No me casaré contigo”. ¿Será capaz de explicarle a Serkan por qué ha decidido no casarse? ¿Cómo reaccionará él cuando se entere del embarazo de Selin? La recta final de “Love Is in the Air” está más candente que nunca.

Serkan le pide la mano a Eda, pero ella lo rechaza (Foto: Love Is in the Air / MF Yapım)

