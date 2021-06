Kerem Bürsin, el actor que da vida a Serkan Bolat en “Love Is in the Air” (“Sen Çal Kapımı” en su idioma original), se ha convertido en uno de los galanes del momento. Y no es para menos, ya que su personaje en la telenovela turca, un joven millonario que gracias a su talento para los negocios gana una gran reputación y se convierte en uno de los solteros más codiciados del país, ha enamorado a millones de seguidores, especialmente al público femenino.

Sin duda, verlo al lado de Hande Erçel, Eda Yildiz en la serie, no sólo cautiva a todos, pues el hecho de saber que ese amor en la ficción traspasó las pantallas hace que quienes ven la producción se queden aún más enganchados a los episodios.

Sin embargo, el histrión de 34 años reveló que cuando su padre se enteró de que quería seguir su camino en el mundo de la actuación, él se mostró en contra, pero decidió respetar su decisión.

Kerem Bürsin da vida a Serkan Bolat, un joven rico y heredero de una gran fortuna, cuya vida cambia cuando conoce a Eda. (Foto: Telecinco / Fox)

¿POR QUÉ EL PADRE DE KEREM BÜRSIN NO QUERÍA QUE SEA ACTOR?

Durante una entrevista con Hikayede Kalmasın, el protagonista de “Love is in the air” contó la razón que llevó a su padre Pamir Bürsin mostrar su negativa cuando le dijo que quería vivir de la interpretación.

“Mi familia no quería que sufriese las dificultades de esta profesión. Mi padre nunca quiso que fuese actor. Mi madre siempre me apoyó; pero, al final, todos respetaron mi decisión”, narró el histrión nacido en Estambul.

Pese al temor de que su hijo sufriera en la industria, dejó de lado sus preocupaciones y optó por respaldarlo, y poco a poco su visión comenzó a cambiar cuando vio a Kerem iniciarse en diversas producciones.

“Estoy muy contento con mi situación actual. Soy tremendamente afortunado. Estoy haciendo el trabajo con el que soñaba cuando era niño”, contó emocionado en la entrevista el actor, de acuerdo con una publicación de Sensacine.

El actor Kerem Bürsin es considerado uno de los galanes preferidos de la audiencia tras su participación en la serie turca. (Foto: Fox Turquía)

ATRAÍDO POR LA ACTUACIÓN DESDE NIÑO

Desde muy pequeño, Kerem Bürsin sintió atracción por el mundo de la actuación, al punto de convertirse en su mayor pasión. De hecho, fue elegido mejor actor de teatro en una competencia de la escuela secundaria en los Estados Unidos.

Estudió Marketing para contentar a sus padres, luego de que estos le pidieran que tuviera un plan B en caso no prosperara su carrera como actor, y si bien le divertía mucho su profesión, no era lo suyo.

“Mi madre encontró la universidad Emerson College, que es muy conocida por su programa de interpretación. Estaba rodeado de muchos directores muy talentosos y actores que querían grabar lo que fuese donde fuese. Era como un pequeño Hollywood. Estudiaba marketing durante la semana y en los fines de semana era como otro estudiante de cine”, contó en una entrevista Twitch Film.

Además de dedicarse a la actuación, se está haciendo un camino como productor. En 2017 fundó Braveborn Films con el fin de apoyar la visión de diferentes creadores.