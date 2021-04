“Love Is in the Air” (“Sen Çal Kapımı” en su idioma original), la telenovela turca que ha cautivado a decenas de miles de hogares en España, puede ser visto a través de las señales de Telecinco y Divinity. Sin embargo, la historia de amor protagonizada por Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sufrido -una vez más- un cambio en el horario.

El programa fue estrenado en julio de 2020 en Turquía y a la fecha sigue emitiéndose todos los sábados en su país de origen. En España, la telenovela aterrizó en las pantallas locales en enero de 2021 y desde entonces alarga el fenómeno turco. Ahora que ha sido renovada por 13 capítulos más se espera que logre tener mucho más éxito, como lo tuvieron en su momento “Las mil y una noches” (“Binbir Gece”), “Hercai”, “Fatmagül” (“Fatmagül’ün Suçu Ne?”), entre algunas otras.

A mediados de marzo de 2021, Telecino actualizó el horario de “Love Is in the Air”, de tal forma que empezó a emitirse en solo día a la semana, aunque con una duración, con cortes comerciales, de 3 horas. Ahora, el canal de señal abierta más grande de Mediaset ha tomado la decisión de modificar la hora de transmisión de la exitosa serie turca.

MÁS INFORMACIÓN: La polémica que desató Kerem Bürsin tras insultar a los que no usan mascarilla

“Love Is in the Air” (“Sen Çal Kapımı” en su idioma original), la telenovela turca que ha cautivado a decenas de miles de hogares en España (Foto: Love Is in the Air/MF Yapım)

POR QUÉ FUE CAMBIADO EL HORARIO DE “LOVE IS IN THE AIR”

Mediaset mantiene la telenovela turca en su programación entre semana, pero con un nuevo cambio: se emite en Telecinco el martes a las 23:00 (hora local). La modificación vuelve a ocurrir una semana después de haber sido transmitida el lunes, un día antes y una hora después de lo habitual.

La razón se debe únicamente a la llegada de “Supervivientes 2021” a la parrilla del canal. El reality de competencia Telecinco ha trastocado los horarios de los otros productos de la cadena, incluido “Love is in the Air”.

Además, con la última hora de “Supervivientes” emitiéndose los lunes y con el documental “Rocío, contar la verdad para estar viva” los miércoles casi no hay espacio en la parrilla para la serie turca. Por ello, el fenómeno de masas se emitirá solamente los martes a partir de las 23 horas.

Eso sí, Divinity, el canal secundario de Mediaset, mantiene su horario ya modificado hace unas semanas: sesión doble de lunes a viernes a las 17. 45 horas y 21.55 horas.

Además, el programa está disponible en Mitele, la plataforma de streaming de Mediaset, cuya suscripción Mitele PLUS básico tiene un valor de 4 euros al mes. Hasta el momento, hay más de 60 capítulos de la serie disponibles en este servicio.