“Love Is in the Air” no sería lo mismo sin Hande Erçel. Ella comenzó su carrera cuando ganó el certamen de Miss Civilización de Turquía en 2012. Un año después, comenzó a convertirse en una estrella de televisión. Erçel protagonizó la serie “Amor sin palabras” (2016-2017) como Hayat Uzun, junto a Burak Deniz. El evento hizo que ella y Deniz fueran populares en el sur de Asia.

También interpretó el papel de Hazal en Siyah İnci en Star TV y tuvo el papel de Müjde en Halka en TRT 1. Su aparición más reciente fue el papel de Azize Günay en la transmisión de Azize en Kanal D, junto con Buğra Gülsoy, agregando una serie más a su ya amplio historial de actuaciones.

En 2020, Erçel interpretó al personaje principal en “Love is in the Air” con Kerem Bürsin. El debut de la serie logró altas calificaciones en Turquía y recibió críticas muy positivas en América Latina. “Love is in the Air” también se vendió en más de 70 países, lo que ha disparado la popularidad de Erçel.

Ha sido un camino amplio el que Erçel ha recorrido como modelo y actriz desde que ganó el certamen y aunque hoy día es considerada como la mujer más bella del mundo, existen muchas interrogantes sobre ella y el nombramiento que se le ha otorgado entre las mujeres más bellas del mundo en este 2020.

¿QUIEN ES HANDE ERCEL?

La actriz Hande Erçel es uno de los rostros de Turquía que ha cruzado fronteras y viene conquistando Europa (Foto: Instagram/Hande Erçel)

Hande Erçel nació el 24 de noviembre de 1993 en Turquía, empezó su carrera como modelo en la industria del entretenimiento. Inició desde el año 2012, le ha ido bastante bien y ahora es una cara popular en el escenario del entretenimiento global con las series producidas en tu país natal.

Esta hermosa modelo y actriz se ha ganado el corazón de su público haciendo programas famosos como “Calikusu”, “Gunesin Kizlari”, “Ask Laftan Anlamaz”. Completo su formación en la Universidad de Bellas Artes Mimar Sinan.

Erçel fue conocida por su papel de Selin Yilmaz en el popular programa “Sunshine Girls” (Gunesin Kizlari). Tiene un gran número de seguidores, una fuerte presencia en línea, siendo bastante activa en plataformas de redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter.

Las imágenes subidas por la estrella muestran el lado glamoroso y sutil de su personalidad. Además, las imágenes subidas son en su mayoría vivaces y de motivación a sus seguidores a vivir una vida positiva. En su página de Facebook se pueden ver los videos de sus shows, algunas fotos personales y profesionales de la actriz.

Con tanta popularidad y un gran número de seguidores, Hande Ercel, la joven estrella de moda, seguramente alcanzará ala cima y establecerá nuevos hitos para la juventud del presente. Aún queda por ver si será reconocida por su talento en premios internacionales, pero por su belleza ya fue más que galardonada.

HANDE ERCEL LA MUJER MÁS BELLA DEL MUNDO

"Love Is in the Air" está protagonizada por Kerem Bürsin y Hande Erçel, quienes se han robado el cariño del público. (Foto: Telecinco)

Hande Erçel, actriz y modelo en su país natal, fue la elegida para ocupar el primer puesto entre las mujeres más bellas de todo el mundo en este año 2020 que pasó. La lista de las mujeres más bellas del mundo tiene 100 lugares que ocupan 100 artistas de toda la tierra.

Este es un ranking mundial que se ha venido celebrando año tras año el “Top Beauty World”, del cual se encargan 3 cirujanos plásticos que radican en Los Ángeles. Estos cirujanos son los que proponen la lista de las 100 mujeres más hermosas del mundo así como también se hace la lista de los 100 hombres más guapos.

En esta ocasión, ha sido nada más y nada menos que Hande Erçel la que ha sobrepasado a actrices como Taylor Swift o Selena Gomez. En la lista publicada aparecieron otras actrices turcas, quienes aunque también ocuparon buenas posiciones, pero todas han estado muy por detrás al puesto ocupado por la Hande.

VIDA AMOROSA DE HANDE ERCEL

Kerem Bürsin y Hande Erçel son los protagonistas de "Love Is in the Air" (Foto: MF Yapim)

En su vida personal y amorosa, Hande Erçel tuvo una relación con el cantante Murat Dalkiliç por una tiempo total de tres años aproximadamente. Su relación con Murat terminó hace un par de meses y manifestó que al inicio mantenían una bonita y buena relación. Él estuvo presente en momentos importantes de su familia y ella apreció bastante todo eso que vivieron.

Actualmente, ha habido rumores de que Kerem Bürsin podría ser el nuevo novio de la actriz y que por ello se había notado el malestar en Murat Dalkiliç, porque hace poco se descubrió que eliminó a su ex y amigos que tenían en común de sus redes sociales, una clara señal de incomodidad.