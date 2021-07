Kerem Bürsin es reconocido en el mundo de la actuación de Turquía por ser uno de los galanes que ha formado parte de distintas telenovelas que han tenido éxito mundial. Actualmente integra el elenco de “Love is in the air”, donde interpreta al personaje principal y comparte roles con su colega, la actriz Hande Erçel.

Precisamente, “Love is in the air” le viene dando a Bürsin importantes reconocimientos a nivel internacional, pues, dicha producción es considerada como una de las que registra mayor audiencia en la pantalla chica. La telenovela turca también se ha convertido en la gran triunfadora de los premios ‘Dizilah Güzel 2021’ en su país, Turquía.

Este premio fue entregado el 5 de julio y entre los que levantaron este gran galardón estaban Bürsin. “Love is in the air” fue premiada en las categorías “Mejor serie de televisión”; “Mejor actriz” (Hande Erçel); “Mejor actor” (Kerem Bürsin); “Mejor elenco”; “Mejor pareja”, la que realizaron Eda y Serkan; “Mejor villana”; Selin Atakan, interpretado por Bige Önal.

“LOVE IS IN THE AIR” GANÓ OTROS PREMIOS

Los Dizilah Güzel no fueron los únicos premios que recibió “Love is in the air”, pues, el 23 de junio de este año se realizó la entrega de los ‘Golden Wings Awards’, cuya ceremonia se llevó a cabo en en el Girne American University, en Kyrenia (Turquía).

Los actores Hande y Kerem recibieron el galardón a ‘Mejor actriz’ y ‘Mejor actor’ del año por sus interpretaciones en la telenovela.

¿QUÉ OTROS PERSONAJES HA REALIZADO KEREM BURSIN?

Si bien Kerem actualmente se desempeña como el actor principal en “Love is in the air”, el mundo de la actuación también lo ha llevado a interpretar otros personajes, que quizá la mayoría de personas desconocía totalmente.

Todos pueden pensar que Kerem Bürsin ha realizado otros papeles protagónicos, pero no es así, también ha caracterizado a personajes totalmente distintos.

Resulta que en el 2018 interpretó a Dmitry, uno de los vampiros de la serie “Immortals”, la cual puede ser vista en la plataforma de Netflix. Dicha producción no tuvo tanto éxito pero pese a ello el actor cuenta con el apoyo de sus fanáticos y miles de seguidores.

Respecto a ello, Kerem Bürsin habló en el programa de Hikayede Kalmasin sobre su papel de vampiro.

“Yo era uno de los productores (además de actor) y digo, sinceramente, que ese trabajo no me gustó mucho. Claro que a los turcos les pudo gustar ese trabajo, pero nosotros no logramos presentarlo bien. Fue una experiencia. Era importante probarlo”, expresó.

En aquella producción Bürsin se encarga de dar vida a un chupasangres que visita un lujoso club nocturno de Estambul, también siembra temor entre sus enemigos.

Pero el poco éxito que tuvo Inmortals quizá le resulta poco agradable al actor por lo que ha dejado entrever sus deseos de desarrollar producciones de alto nivel. Puede que la serie de vampiros no le salió como él quería pero es un rol más que se añade a los muchos que ha realizado o que tendrá que realizar en el futuro.

