“Love Is in the Air” es la telenovela turca más exitosa del momento en todo el mundo. Protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, la comedia romántica sigue la historia de Eda Yildiz (Eda Yıldız), una joven vendedora de flores que comienza una curiosa relación con Serkan Bolat tras perder una beca de estudios por culpa de este rico heredero.

Producida por MF Yapım, dirigida por Altan Dönmez y escrita por Ayşe Üner Kutlu, “Love Is in the Air” debutó el pasado 8 de julio de 2020 en Turquía a través del canal FOX, con tal éxito que esta historia de amor ya ha sido vendida a más de 40 países en todo el mundo, incluida España, donde Mediaset la estrenó en enero de 2021 por Divinity y algunas otros canales de su red.

En la ficción Hande Erçel interpreta a Eda Yıldız, una joven inteligente, honesta, bella y con un gran talento. Perdió a sus padres cuando era niña, pero a pesar de la tragedia se ha convertido en una chica noble y optimista. Ella lleva años ayudando a su tía con la floristería. Esta labor ha desarrollado en ella su amor por las plantas y su deseo de convertirse en arquitecta paisajista.

Kerem Bürsin es Serkan Bolat, un hombre de negocios muy prestigioso y de gran reputación. Arquitecto de profesión, Serkan es el soltero más codiciado de la ciudad, además de millonario, cuando conoce a Eda Yildiz, el personaje interpretado por Hande Erçel.

¿POR QUÉ EDA Y SERKAN DEBEN OCULTAR SUS TATUAJES PARA GRABAR “LOVE IS IN THE AIR”?

Hande Erçel es una actriz y modelo turca. Ha ganado dos premios Golden Butterfly Awards. (Foto: Fox Turquía)

Hande y Kerem, interpretan a Eda y Serkan en “Love is in the air” y se han logrado convertir en la pareja del momento, han logrado generar un interés internacional por ellos dos, lo que los ha llevado a estar en el top mundial de encuestas y redes tras el éxito de la telenovela turca.

Tras el gran éxito de la telenovela y el interés de los fans por saber más de Hande y Kerem, descubrieron que ambos tenían un tatuaje, lo cual no pasaron por alto y expusieron rápidamente en las redes y aunque solo es un tatuaje, resultó curioso que durante las escenas de la serie no se hayan visto antes.

Hande comenzó su carrera en el modelaje y en 2012 consiguió convertirse en Miss Turquía. (Foto: Fox Turquía)

Esto se debe a que es una exigencia estricta del guion, ni Hande y Kerem pueden mostrar sus tatuajes, existen a raíz de esto los rumores de que quizá sean los productores y directores de la telenovela los que no están de acuerdo ni vean aceptable que los actores muestren sus tatuajes por temas de imagen.

Es de saber que para las telenovelas, películas o series se plantea un perfil específico de cómo serían cada uno de los personajes, en base a ello, los productores y directores visualizan la imagen de cada uno, así como deben lucir. Quizá si permiten la visualización de los tatuajes en la serie manche la imagen dado para los protagonistas.

Esta estrella tiene un significado especial en la trama ya que el apellido de Eda es Yildiz "estrella en turco". (Foto: Fox Turquía)

El tatuaje de Hande es una mariposa, para ella tiene el significado de feminidad, así como un símbolo de evolución y metamorfosis. El tatuaje de Kerem es una frase en turco que se traduce como “Aparenta como eres, se como aparentas”, para él significa un recordatorio de no olvidar su esencia.

Lo curioso de es que a Eda si le han mostrado el pequeño tatuaje que tiene en su mano derecha; que aunque dejó a la audiencia confundida, este diseño es falso, su diseño es creado por el equipo de maquillaje en cada día de grabación en el set.