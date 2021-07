Un nuevo cambio en la programación de “Love Is in the Air” en Telecinco de España afectará, una vez más, la expectativa de los seguidores de la telenovela turca protagonizada por Eda (Hande Erçel) y Serkan (Kerem Bürsin). Primero fue la Eurocopa y ahora hay otra razón por la que el canal de televisión ha decidido retirar el nuevo capítulo de “Sen Cal Kapimi” de su horario de martes 20 de julio a las 22:00 horas.

La parrilla televisiva de Telecinco, de esta manera, ha optado por emitir la película “Titanic”, uno de los grandes éxitos del director James Cameron.

En lugar de ver la historia de Eda y Serkan, se trasmitirá el drama de Rose y Jack, interpretados por Kate Winslet y Leonardo DiCaprio, respectivamente.

Esto, por supuesto, ha generado diversas reacciones entre los fans de la producción turca que, en España, ya se encuentra a pocos episodios de culminar su primer temporada.

¿POR QUÉ “LOVE IS IN THE AIR” NO SALDRÁ EN SU HORARIO HABITUAL?

La telenovela turca “Love Is in the Air” será reemplazada este martes 20 de julio por la película “Titanic” debido a que Antena 3 emitirá el final de “Mujer”.

De esta manera, Telecinco ha decidido que su producción no compita con el desenlace esperado de “Kadin” y ha repetido la estrategia de colocar a la cinta de James Cameron.

Esto ya había ocurrido el 20 de agosto de 2020, día en que “Mujer” tuvo un 15,3 por ciento de la audiencia, mientras que “Titanic” se quedó con un 13,7 por ciento.

¿NO HABRÁ CAPÍTULO NUEVO DE “SEN CAL KAPIMI”?

Telecinco de España ha colocado en su parrilla televisiva a “Love Is in the Air” para después de la emisión de Titanic, es decir a las 1:45 horas, pero no ha especificado de que se trate de un nuevo capítulo.